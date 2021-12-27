Россия крупно проиграла Швеции на чемпионате мира по хоккею (видео)
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Турнир для россиян начался с поражения.
Молодежная сборная РФ, которая недавно играла в футболках с надписью "СССР", начала крупный хоккейный турнир с разгромного поражения. В стартовом матче чемпионата мира (до 20 лет) команда России уступила Швеции со счетом 3:6.
Встреча первого тура молодежного чемпионата мира сотоялась в канадском Ред-Дире. У шведов голами отметились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. За россиян забивали Федор Свечков и Матвей Мичков (дубль).
Видеообзор матча Россия — Швеция на МЧМ-2022:
Отметим, следующий матч команда России проведет в ночь на 28 декабря против Швейцарии.
Турнирные расклады в группе B, где выступают Россия и Швеция:
Группа А выглядит пока таким образом:
Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-20 проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир начался 26 декабря 2021 года, а завершится 5 января 2022 года. Изначально соревнования должны были пройти в шведском Гетеборге, однако из-за пандемии коронавируса было решено провести МЧМ-2022 в Канаде.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во время матча чемпионата Швейцарии по хоккею двое игроков провалились под лед.
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