Россия крупно проиграла Швеции на чемпионате мира по хоккею (видео)

Турнир для россиян начался с поражения.

Молодежная сборная РФ, которая недавно играла в футболках с надписью "СССР", начала крупный хоккейный турнир с разгромного поражения. В стартовом матче чемпионата мира (до 20 лет) команда России уступила Швеции со счетом 3:6.

Встреча первого тура молодежного чемпионата мира сотоялась в канадском Ред-Дире. У шведов голами отметились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. За россиян забивали Федор Свечков и Матвей Мичков (дубль).

Видеообзор матча Россия — Швеция на МЧМ-2022:

Отметим, следующий матч команда России проведет в ночь на 28 декабря против Швейцарии.

Турнирные расклады в группе B, где выступают Россия и Швеция:

Турнирные расклады в группе B на МЧМ-2022 по хоккею

Группа А выглядит пока таким образом:

Турнирные расклады в группе А на МЧМ-2022 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-20 проходит в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Турнир начался 26 декабря 2021 года, а завершится 5 января 2022 года. Изначально соревнования должны были пройти в шведском Гетеборге, однако из-за пандемии коронавируса было решено провести МЧМ-2022 в Канаде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время матча чемпионата Швейцарии по хоккею двое игроков провалились под лед.