Росія розгромно програла Швеції на чемпіонаті світу з хокею (відео)
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Турнір для росіян розпочався з поразки.
Молодіжна збірна РФ, яка нещодавно грала у футболках з написом "СССР", розпочала великий хокейний турнір з розгромної поразки. У стартовому матчі чемпіонату світу (до 20 років) команда Росії поступилася Швеції з рахунком 3:6.
Зустріч першого туру молодіжного чемпіонату світу відбулася у канадському Ред-Дірі. У шведів голами відзначилися Оскар Олауссон, Сімон Едвінссон, Еміль Андре, Александер Хольц, Теодор Нідербах та Даніель Юнгман. За росіян забивали Федір Свічков та Матвій Мічков (дубль).
Відеоогляд матчу Росія — Швеція на МЧМ-2022:
Зазначимо, наступний матч команда Росії проведе у ніч проти 28 грудня проти Швейцарії.
Турнірні розклади у групі B, де виступають Росія та Швеція:
Група А виглядає поки що таким чином:
Чемпіонат світу з хокею з шайбою U-20 проходить у канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Турнір розпочався 26 грудня 2021 року, а завершиться 5 січня 2022 року. Змагання мали пройти у шведському Гетеборзі, проте через пандемію коронавірусу було вирішено провести МЧМ-2022 у Канаді.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час матчу чемпіонату Швейцарії з хокею двоє гравців провалилися під лід.
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