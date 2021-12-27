Росія розгромно програла Швеції на чемпіонаті світу з хокею (відео)

Турнір для росіян розпочався з поразки.

Молодіжна збірна РФ, яка нещодавно грала у футболках з написом "СССР", розпочала великий хокейний турнір з розгромної поразки. У стартовому матчі чемпіонату світу (до 20 років) команда Росії поступилася Швеції з рахунком 3:6.

Зустріч першого туру молодіжного чемпіонату світу відбулася у канадському Ред-Дірі. У шведів голами відзначилися Оскар Олауссон, Сімон Едвінссон, Еміль Андре, Александер Хольц, Теодор Нідербах та Даніель Юнгман. За росіян забивали Федір Свічков та Матвій Мічков (дубль).

Відеоогляд матчу Росія — Швеція на МЧМ-2022:

Зазначимо, наступний матч команда Росії проведе у ніч проти 28 грудня проти Швейцарії.

Турнірні розклади у групі B, де виступають Росія та Швеція:

Турнірні розклади у групі B на МЧМ-2022 з хокею

Група А виглядає поки що таким чином:

Турнірні розклади у групі А на МЧМ-2022 з хокею

Чемпіонат світу з хокею з шайбою U-20 проходить у канадських Едмонтоні та Ред-Дірі. Турнір розпочався 26 грудня 2021 року, а завершиться 5 січня 2022 року. Змагання мали пройти у шведському Гетеборзі, проте через пандемію коронавірусу було вирішено провести МЧМ-2022 у Канаді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час матчу чемпіонату Швейцарії з хокею двоє гравців провалилися під лід.