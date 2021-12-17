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"Скріпи не відпускають": у Мережі відреагували на матч збірної Росії у формі з написом СРСР (фото, відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Збірна Росії з хокею Новина оновлена 17 грудня 2021, 08:49
Збірна Росії з хокею

В Україні такий крок, м’яко кажучи, не зрозуміли.

У Москві збірні Росії та Канади зустрілися у рамках традиційного етапу Євротура. Гра завершилася перемогою росіян з рахунком 4:3, але найбільше зустріч запам’яталася тим, у якій формі зіграла російська команда.

Росіяни вийшли на лід у ретро-формі із написом СРСР. Як повідомили у Федерації хокею Росії, такий крок — це данність перемозі радянської команди на Олімпіаді-1956.

Український сегмент Інтернету неоднозначно відреагував на такий крок.

"Загострення параноїдальної шизофренії прогресує", — написала користувач під ніком Рітта Рижук.

"Скріпи не відпускають", — додав igor mandiur.

"Повторюся, не те місце назвали звіринцем, не тих — тваринами", — написав Олександр Чуднівец f1b95bc0.

"Схоже, цього разу мельдоній великими дозами приймали не тільки спортсмени", — згадав допінгові проблеми росіян Орест Орест.

"Свідки совка", — додав Віталій Маркович.

Через допінгові порушення на найближчій Олімпіаді в Пекіні збірна Росії виступить у формі без прапора та напису "Росія". Натомість буде прапор олімпійського комітету Росії та напис ОКР.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна Росії з футболу боягузливо програла хорватам і не змогла прямо пробитися на чемпіонат світу.

Теги:
#Хокей #СРСР #Збірна Росії з хокею #Збірна Канади з хокею
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