"Скріпи не відпускають": у Мережі відреагували на матч збірної Росії у формі з написом СРСР (фото, відео)
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В Україні такий крок, м’яко кажучи, не зрозуміли.
У Москві збірні Росії та Канади зустрілися у рамках традиційного етапу Євротура. Гра завершилася перемогою росіян з рахунком 4:3, але найбільше зустріч запам’яталася тим, у якій формі зіграла російська команда.
Росіяни вийшли на лід у ретро-формі із написом СРСР. Як повідомили у Федерації хокею Росії, такий крок — це данність перемозі радянської команди на Олімпіаді-1956.
Український сегмент Інтернету неоднозначно відреагував на такий крок.
"Загострення параноїдальної шизофренії прогресує", — написала користувач під ніком Рітта Рижук.
"Скріпи не відпускають", — додав igor mandiur.
"Повторюся, не те місце назвали звіринцем, не тих — тваринами", — написав Олександр Чуднівец f1b95bc0.
"Схоже, цього разу мельдоній великими дозами приймали не тільки спортсмени", — згадав допінгові проблеми росіян Орест Орест.
"Свідки совка", — додав Віталій Маркович.
Через допінгові порушення на найближчій Олімпіаді в Пекіні збірна Росії виступить у формі без прапора та напису "Росія". Натомість буде прапор олімпійського комітету Росії та напис ОКР.
Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна Росії з футболу боягузливо програла хорватам і не змогла прямо пробитися на чемпіонат світу.
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