В Украине такой шаг, мягко говоря, не поняли.

В Москве сборные России и Канады встретились в рамках традиционного этапа Евротура. Игра завершилась победой россиян со счетом 4:3, но больше встреча запомнилась тем, в какой форме сыграла российская команда.

Россияне вышли на лед в ретро-форме с надписью СССР. Как сообщили в Федерации хоккея России, такой шаг — это данной победе советской команды на Олимпиаде-1956.

Украинский сегмент Интернета неоднозначно отреагировал на такой шаг.

"Обострение параноидальной шизофрении прогрессирует", — написала пользователь под ником Ритта Рыжук.

"Скрепы не отпускают", — добавил igor mandiur.

"Повторюсь, не то место назвали зверинцем, не тех — животными", — написал Александр Чуднивец f1b95bc0.

"Похоже, в этот раз мельдоний большими дозами принимали не только спортсмены", — вспомнил допинговые проблемы россиян Орест Орест.

"Свидетели совка", — прибавил Віталій Маркович.

Из-за допинговых нарушений на ближайшей Олимпиаде в Пекине сборная России выступит в форме без флага и надписи "Россия". Вместо этого будет флаг олимпийского комитета России и надпись ОКР.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная России по футболу трусливо проиграла хорватам и не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира.