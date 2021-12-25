Хоккеисты провалились под лед во время матча (видео)

Происшествие объединило соперников.

Во время хоккейного поединка в Швейцарии "Сиерра" — "Лангенталь" на ледовой площадке произошел необычный инцидент. Хоккеисты обеих команд провалились под лед.

Соответствующее фото было опубликовано на официальной страничке "Лангеталя" в Twitter.

Прямо во время матча защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон оказались в воде. На 14-й минуте встречи во время борьбы у борта спортсмены проломили заграждение и провалились под лед. Происшествие произошло на месте, где обычно стоит машина для заливки льда. Хоккеисты обеих команд тут же побежали выручать своих коллег.

Видео момента доступно в сети:

Игра была возобновлена и завершилась победой гостей со счетом 2:3. После этого успеха "Лангенталь" сохранил за собой 4-е место в турнирной таблице Швейцарской лиги (второй по силе дивизион в стране, — прим. Ред.). "Сиерра" оказалась на 7-й позиции.

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