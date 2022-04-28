Знаменитый музыкант похвалил "сильные руки" путина

В диктаторской россии друзья путина частенько работают языком

Известный российский саксофонист Игорь Бутман похвалил умение кровавого диктатора владимира путина играть в хоккей, а вот в сети высмеяли заявление музыканта.

Соответствующее интервью Бутмана доступно на сайте news.ru.

Бутман так расхвалил путина, что многие пользователи сети считают, что президенту рф нужно срочно начинать хоккейную карьеру. Кроме того, саксофонист отметил, что путин не любит, когда ему поддаются.

"Естественно, что за эти 10 лет [игры в Ночной хоккейной лиге] Владимир Владимирович прибавил в катании, в понимании самой игры, в технике. У президента сильные руки, поэтому его броски в верхние девятки с любой стороны всегда нас поражали. Он всегда ищет партнеров, отдает пасы, борется, открывается, а не просто берет шайбу, всех объезжает и забивает гол просто так, и все разъезжаются", — заявил Бутман.

В сети считают, что у путина "сильные руки", ведь он 20 лет крал деньги у россиян.

В сети высмеяли заявление Игоря Бутмана про игру путина в хоккей

Ранее сообщалось, что путин обратил внимание на юную фигуристку. Добавим, что у россии отобрали право на проведение чемпионата мира по хоккею.