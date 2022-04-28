Знаменитий музикант похвалив "сильні руки" путіна

У диктаторській росії друзі путіна часто працюють язиком

Відомий російський саксофоніст Ігор Бутман похвалив уміння кривавого диктатора володимира путіна грати у хокей, а ось у мережі висміяли заяву музиканта.

Відповідне інтерв’ю Бутмана доступне на сайті news.ru.

Бутман так розхвалив путіна, що багато користувачів мережі вважають, що президентові рф потрібно терміново починати хокейну кар’єру. Крім того, саксофоніст зазначив, що путін не любить, коли йому піддаються.

"Природно, що за ці 10 років [ігри в Нічній хокейній лізі] Володимир Володимирович додав у катанні, у розумінні самої гри, у техніці. У президента сильні руки, тому його кидки у верхні дев’ятки з будь-якого боку завжди нас вражали. Він завжди шукає партнерів, віддає паси, бореться, відкривається, а не просто бере шайбу, всіх об’їжджає та забиває гол просто так, і всі роз’їжджаються", — заявив Бутман.

У мережі вважають, що у путіна "сильні руки", адже він 20 років крав гроші у росіян.

У мережі висміяли заяву Ігоря Бутмана про гру путіна у хокей

Раніше повідомлялося, що путін звернув увагу на юну фігуристку. Додамо, що у росії відібрали право на проведення чемпіонату світу з хокею.