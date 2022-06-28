Племінник друга путіна вдарив суперника ключкою за зухвалість (відео)

У мережі над поясненнями сина мільярдера лише посміялися

Роман Ротенберг, племінник поплічника президента росії володимира путіна Аркадія Ротенберга пояснив, чому вдарив суперника ключкою під час хокейного матчу.

Про це тренер та віцепрезидент СКА розповів "Матч ТВ".

Роман, граючи за команду Санкт-Петербурга, на чемпіонаті Федерації хокею росії з хокею "3 на 3" вдарив ключкою 21-річного Іллю Чабана, який виступав за команду Єкатеринбурга. Ротенберг пояснив свій вчинок тим, що Чабан є зухвалим молодим хокеїстом, який грає жорстко.

- Гра гаряча, і ви, беручи участь, стали учасником гарячого епізоду, дуже резонансного. Тож розумію, що в запалі боротьби все буває, але що було далі?

– "3 на 3" – дуже щільний хокей. Як дзюдо. Це постійна боротьба на кожному сантиметрі льоду.

- З хлопцем помирилися?

- Так, ми з Іллею потиснули руки. Він грає у жорсткій манері, зухвалий молодий хлопець, боротьба. Після цього руки потиснули, побажали один одному удачі.

- Тобто зараз все нормально? Розійшлися друзями?

– Як і завжди у хокеї, – сказав Роман.

У мережі висміяли слова Ротенберга.

Батько Романа Борис Ротенберг є братом Аркадія Ротенберга, близького друга путіна. Обидва брати є доларовими мільярдерами.

Раніше повідомлялося, що збірну росії з хокею усунули від чемпіонату світу-2023. Однак команда рф все ще може повернутися в міжнародну хокейну сім’ю.