Російський тренер назвав норвежців, які проти росії, "сопливими астматиками"

З агресором ніхто не хоче змагатись

Відомий російський тренер по гандболу Євген Трефілов висловився про небажання норвезьких лижників змагатися з росіянами на міжнародних турнірах.

Фахівець, який привів жіночу збірну росії з гандболу до золота на Олімпіаді-2016, образив норвезьких спортсменів через це. Відповідне інтерв’ю Трефілова доступне на сайті "Чемпіонат".

Трефілов вважає, що саме норвежці були ініціаторами міжнародної ізоляції російських лижників. Гандбольний тренер упевнений, що норвежці перемагають за рахунок терапевтичних винятків, і навіть назвав їх "довічним сопливими астматиками".

"Я знаю, що найбільше проти Росії у лижах виступали норвежці. Гучні слова говорили. Ну, гаразд, нехай світ дивиться на цих довічних сопливих астматиків. Саме їм я не вірю, хоча вони й лідери. Тому можуть собі дозволити голосно говорити. У лижних перегонах — кінські навантаження. Жоден реальний астматик не витримає такого навантаження. Але вони отримують спеціальні дозволи на вживання необхідних ліків і біжать. Ну, так тільки руським не можна, тебе через п’ять років зловлять і покарають. А ми в результаті дивимося на гімнастку, схожу на мужика, тільки вуса приліпити. Вона перемагає, а світ аплодує", — заявив Трефілов.

Нагадаємо, російська лижниця розповіла, що відчула "особливу енергію" при зустрічі з президентом росії володимиром путіним.

Раніше повідомлялося, що лижниця Степанова нагадала шведам, що росія нікуди не подінеться.