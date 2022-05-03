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Норвезький лижник одним фото показав, чому росіянам не місце у міжнародному спорті

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Шойгу та Олексій Червоткін Новина оновлена 03 травня 2022, 16:15
Сергій Шойгу та Олексій Червоткін

Спортсмени з рф охоче одягають військову форму

Російські спортсмени не соромляться одягати військову форму під час нападу рф на Україну та отримувати нагороди з рук військових злочинців.

На це звернув увагу норвезький лижник Еміль Іверсен, повідомляє tv2.

Норвежець дохідливо пояснив, що не можна говорити, що спорт поза політикою, коли спортсмени одягнені у військову форму.

"Те, що відбувається (в Україні), жахливо. Ми категорично це не приймаємо (військове вторгнення рф). Раніше я за такими речами не висловлювався так чітко, але в даному випадку все просто. Кілька днів тому з’явилося фото Червоткіна в уніформі. Я вважаю., що це неприємно. Фото виглядає не так круто, як це, можливо, було б кілька років тому. Вони кажуть, що у спорту та політики немає нічого спільного, але таке фото демонструє протилежне", — заявив Іверсен.

Додамо, що Червоткін на Олімпіаді-2022 у Пекіні виграв "золото" в естафеті. Днями він отримав за це військове звання "капітан".

Раніше повідомлялося, що путін залишився незадоволеним підсумком Олімпіади-2022. Також кривавий диктатор висловився про усунення російських спортсменів.

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