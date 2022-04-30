"Можна до Чорнобаївки відправляти": у росії нагородили спортсменів медалями "За військову доблесть"

Шойгу особисто прийшов привітати спортсменів

У суботу, 30 квітня, на 66-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські олімпійці, які представляють ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії), отримали нагороди від міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це повідомляє міноборони рф.

Спортсмени, які представляють російську армію, здобули чергові військові звання, медалі "За успіхи у спорті", а також медалі "За військову доблесть". Примітно, що медаллю "За військову доблесть" І ступеня була нагороджена біатлоністка Уляна Нігматуліна, медаллю "За військову доблесть" ІІ ступеня – біатлоністи Ірина Казакевич, Олександр Логінов, Максим Цвєтков, ковзаняр Руслан Захаров та лижник Олександр Терентьєв.

У мережі не зрозуміли, де спортсмени проявили доблесть, а також "направили" їх до Чорнобаївки.

У мережі висміяли нагородження спортсменів військовими нагородами

Раніше повідомлялося, що Нігматуліна поскаржилася на скромні призові в росії за олімпійські медалі, оцінивши патріотизм у рублях.

Нагадаємо, кривавий диктатор володимир путін залишився незадоволеним підсумками Олімпіади-2022. На зустрічі з олімпійцями президент рф захотів неформально поспілкуватися з молоденькою фігуристкою.