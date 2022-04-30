Російська спортсменка обмовилася, що їй мало заплатили за патріотизм

Біатлоністка оцінила патріотизм у рублях

Російські олімпійці отримують обіцяні винагороди, проте не всі вони залишаються задоволеними виплатами. Наприклад, біатлоністка Уляна Нігматуліна взагалі заявила, що їй соромно називати суму, отриману від Удмуртської Республіки (суб’єкта рф).

Про це спортсменка заявила у коментарі для matchtv.

Нігматуліна, отримавши призові від регіону, заявила, що патріотизм в Удмуртії не ціниться.

"Чесно кажучи, мені трошки соромно називати суму, бо вона менша за 900 тисяч рублів (близько 380 тис грн). Трохи прикро. Усвідомлюю, що патріотизм у нашій республіці ніяк не цінується. Шкода, що так. Думаю, що багато спортсменів можуть подивитися на такий приклад, подумають про своє майбутнє і при цьому врахують мої помилки", — розповіла Нігматуліна, яка натякнула, що в інших регіонах платять у десятки разів більше.

У мережі висміяли слова біатлоністки про патріотизм.

У мережі прокоментували слова Нігматуліної про маленьку премію за олімпійські нагороди

Нагадаємо, На Олімпіаді в Пекіні Нігматулліна у складі збірної Олімпійського комітету росії (ОКР) виборола "бронзу" у змішаній естафеті та "срібло" у жіночій.

Раніше повідомлялося, що російська біатлоністка зіштовхнулася з проблемами у супермаркеті.

Нагадаємо, в рф запропонували громадянство біатлоністу Фуркаду, якого публічно розкритикував лідер українського біатлону.