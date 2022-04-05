Біатлоністу Фуркаду запропонували російське громадянство після сварки з Підручним

Фуркад підтримав російських спортсменів.

У росії запропонували відомому французькому біатлоністу Сімону Фуркаду, який вступив у суперечку в соцмережах з українським колегою Дмитром Підручним, допомогти в отриманні російського паспорта.

Про це повідомила депутат Держдуми рф Світлана Журова, передає sportrbc.

Журова, яка, певне, не читала повне повідомлення Фуркада, запропонувала французу допомогти з документами для оформлення російського громадянства.

"Кожен має бути в тій країні, в якій він хоче бути. Фуркад просто повів себе як спортсмен дуже правильно. Проте якщо його дуже сильно затравлять у Франції, то ми завжди протягнемо йому руку допомоги, якщо щось буде плачевним і його слова будуть неприйнятним для громадян Франції. Якщо Фуркад виявить бажання отримати громадянство, то ми його, звичайно, підтримаємо і постараємося здійснити це", — заявила Журова.

Додамо, що Сімон заявив, що виступає категорично проти дій російської влади, проте хоче, щоб російські спортсмени продовжували виступати на міжнародній арені. Підручний вважає, що француз намагається всидіти на двох стільцях. Також Дмитро розкритикував і брата Сімона, Мартена Фуркада, який зайняв мовчазну позицію.

Нагадаємо, російських біатлоністів усунули від міжнародних змагань. Через це вони борються за смішний гонорар на чемпіонаті рф.