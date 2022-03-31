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Росіянка "похвалилася" смішним гонораром за медаль на чемпіонаті рф з біатлону

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анастасія Горєєва Новина оновлена 31 березня 2022, 17:08
Анастасія Горєєва

Спортсменка зізналася, що на міжнародних стартах заробляла набагато більше.

Російські біатлоністи відсторонені від усіх міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну, яке триває ось уже 36 днів. Біатлоністка Анастасія Горєєва розповіла, що на чемпіонаті росії виграла 15 тисяч рублів.

Відповідний коментар російської спортсменки з’явився на сайті "Матч ТВ".

У розмові з журналістами Горєєва, яка посіла третє місце у змішаній естафеті, назвала свій виграш у 15 тисяч рублів (близько 5300 грн) скромним гонораром, а також зазначила, що на міжнародних турнірах вона заробляла більше.

"В порівнянні з IBU (Міжнародним союзом біатлоністів), звичайно, скромна сума (призових), але краще так, ніж нічого. У мене, звичайно, є мотивація працювати далі, я мотивована як ніколи, особливо після двох таких перегонів. Я б хотіла покращити свою форму. Я повірила в себе після цих нагород", — заявила Горєєва.

Додамо, що біатлоністи збірної росії зможуть повернутися до міжнародної сім’ї лише після відповідного рішення Виконкому IBU.

Раніше російський тренер назвала усунення російських спортсменів убивством.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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