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"Життя у спортсмена дуже коротке, а вони його відбирають": у росії висловилися про усунення фігуристів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тетяна Тарасова Новина оновлена 31 березня 2022, 00:13
Тетяна Тарасова

Росіянці вказали, що справжні бандити сидять у кремлі.

У середу, 30 березня, на 35-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова прокоментувала новину про те, що Федерація фігурного катання росії (ФФКР) оспорює рішення про усунення російських фігуристів від міжнародних змагань.

Відповідне інтерв’ю Тарасової вийшло на сайті matchtv.

ФФКР оспорює рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про усунення росіян з усіх турнірів під своєю егідою в Спортивному арбітражному суді (CAS), а Тарасова вважає, що російські спортсмени стали жертвами цієї ситуації. Щобільше, тренер упевнена, що "бандити відбирають у російських спортсменів життя".

"Я дуже рада, що наша федерація оспорює це рішення. Тому що так цю справу залишати неможливо. Ні за що зняли людей з чемпіонату світу. Юніорів та дітей зняли! Ні сорому у них немає, ні совісті. У чому винні російські спортсмени? Совість б мали. Життя у спортсмена дуже коротке, а вони його взагалі відбирають. Бандити!", — цитує Тарасову "Чемпіонат".

На сайті sports.ru під відповідною новиною у коментарях нагадали Тарасовій про українських дітей, яких убили російські війська.

Тетяну Тарасову розкритикували за слова про спортсменів
Тетяну Тарасову розкритикували за слова про спортсменів

Раніше повідомлялося, що російський спортсмен одягнув чужу медаль на мітингу путіна 18 березня.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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