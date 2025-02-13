Її хрестив Путін на прохання Марченко: як виглядає дочка зрадника Медведчука і де вона зараз

Дівчину двічі намагалися відрахувати з університету

Колишня українська ведуча Оксана Марченко зрадила нашу країну, як і її чоловік Віктор Медведчук, якого у 2022 році обміняли на українських військовополонених. Нині вони разом із дочкою Дар’єю живуть у Москві. 20-річна дівчина поїхала підкорювати столицю Росії ще до початку повномасштабної війни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дочка зрадників та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти із життя Дар’ї Медведчук.

Як виглядає дочка зрадників Оксани Марченко та Віктора Медведчука

Уродженка селища Чабани на Київщині Оксана Марченко була в Україні популярною телеведучою та журналісткою. Вона спочатку вела власний проект "Шоу Оксани Марченко", потім з 2009 по 2014 рік була головним обличчям музичної програми "Україна має талант", а з 2010 по 2016 рік Марченко працювала ведучою на шоу "Х-фактор".

З Віктором Медведчуком, який став її другим чоловіком, вони одружилися у липні 2003 року, а за рік у них народилася дочка Дарина. Цього року дівчині виповниться 21 рік.

Віктор Медведчук одружився з Оксаною Марченко у 2003 році

Хрещеним батьком Дарії став президент Росії Віктор Путін. Як розповів в одному з інтерв’ю зрадник Віктор Медведчук, взяти кумом диктатора наполягла саме Оксана Марченко.

Оксана Марченко з дочкою Дарією

За словами Медведчука, Путін завжди вітав свою хрещеницю з днем народження та по можливості зустрічався з їхньою родиною.

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко в інтерв’ю "Стране" заявила, що Путін є чудовим хрещеним батьком. Вона також зазначила, що поділяє його як президента Росії, і як православну людину, яка хрестила їхню дочку.

"Тільки у контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його й обрала ", — зазначила дружина Медведчука.

Дарину хрестив Володимир Путін на прохання Марченко

Що відомо про хрещеницю Путіна Дар’ю Медведчук

Довгі роки подружжя разом із дочкою жило в Україні, оскільки Оксана Марченко розвивалася як телеведуча, а Віктор Медведчук будував політичну кар’єру і був лідером партії "ОПЗЖ", яка зараз заборонена в нашій країні.

Дар’я поїхала до Росії ще 2021 року

Згідно зі ЗМІ, у 2021 році Дар’я поїхала підкорювати столицю Росії й там стала студенткою Вищої школи економіки, обравши спеціальність "Управління бізнесом". Але навчання, судячи з усього, не викликало особливого інтересу у молодої дівчини, оскільки двічі її намагалися відрахувати з університету. Першого разу Дар’ю ледь не вигнали, бо вона принесла підроблені медичні довідки про тимчасову непрацездатність, а вдруге через невдалу сесію. Дівчина отримала повідомлення про відрахування та "несумлінне освоєння навчальної програми".

Як виглядає дочка Марченко та Медведчука

Проте за хрещеницю Путіна "замовили слівце", їй дозволили написати мотиваційний лист та залишитися у навчальному закладі. Але 2022 року, як розповідав Медведчук, його молодша дочка збиралася полетіти вчитися до Швейцарії, але за кілька днів до початку навчання Дар’ї анулювали візу.

Дар’я Медведчук

Свіжої інформації про дівчину немає, оскільки Дарина рідко відвідує світські заходи, а батьки вважають за краще її не "світити". Ймовірно, вона продовжує навчатися у Росії. Дочка зрадників веде закритий спосіб життя.

"Телеграф" писав раніше, що запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії у новому образі. Дружина зрадника України Віктора Медведчука кардинально змінила свій стиль.