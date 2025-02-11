Глибокі декольте та обтислі сукні: як одягалась зрадниця Марченко до того, як стати "паломницею"

Запроданка обирала епатажні вбрання для телепрограм

Оксана Марченко тривалий час була ведучою найрейтинговіших розважальних проєктів в Україні. Однак після початку вторгнення росіян вона втекла до країни-окупантки, де підтримує криваву війну. Там ведуча перевтілилась в "горе-паломницю", і бере інтерв'ю по російських церквах із загарбниками.

В Україні Марченко була ведучою популярних проєктів "Україна має талант" і "Х-фактор". Свого часу ці програми отримували найвищі рейтинги на українському телебаченні.

В ефірах програм зрадниця, котра не засудила війну, обирала відверті вбрання. Обтислі сукні, глибокі декольте, вирізи — в хід йшло все, щоб підкреслити свої форми. Макіяж запроданка теж завжди мала яскравий, з акцентом на очі або губи. Спокійний мейк-ап рідко можна було побачити на її обличчі.

Марченко у шкіряній сукні, фото "СТБ"

Сукні з камінням на Марченко, колаж з мережі

Срібляста сукня на Марченко, фото Ivona.bigmir.net

Зрадниця надавала перевагу сукням з великою кількістю каміння, оксамиту, шкірі, у стилі "дорого-багато". Зазвичай вона завершувала образи високими зачісками, на які іноді кріпили корону. Цим Марченко хотіла додати собі статусності, постати в образі графині.

Марченко обирала дорогі сукні з камінням та вартісних тканин, колаж з мережі

Марченко не боялась епатажності та строкатих вбрань, колаж з мережі

Марченко часто демонструвала декольте в програмах, фото "СТБ"

Цікаво, що колеги відгукувалися про Марченко як про людину з проукраїнською позицією. Наприклад, продюсер Володимир Завадюк розповідав, що ведуча поводилась професійно та адекватно, спілкувалась українською.

"У той час Оксана справляла враження абсолютно адекватної, професійної та зрозумілої людини, яка позиціонувала себе як патріотка. Вона спілкувалася українською мовою і була проти, щоб судді спілкувалися будь-якою іншою мовою. Але потім сталося те, що ми з вами знаємо", – поділився він.

Марченко одягала мереживні сукні, фото "СТБ"

Марченко в обшитій червоній сукні з декольте, фото "СТБ"

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк розповідав, що Марченко просила його не переходити на російську, коли приїжджають учасники з інших країн. А її батько приходив на ефіри програм у вишиванці. Тож на думку продюсера, запроданка зрадила батьківщину за рублі.

Марченко з глибоким декольте, фото "СТБ"

А от після вторгнення росіян Марченко раптово змінила імідж. Вона продовжила бути ведучою програми "Паломница" в країні-терористці, але в інших образах. Дорогі сукні та яскраві макіяжі зрадниця змінила на вбрання в підлогу та хустки. Тепер вона намагається мати вигляд скромної благочестивої жінки.

Марченко стала "горе-паломницею", скриншот з відео

Марченко тепер носить хустку, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зрадниця Оксана Марченко. Її зовнішність дуже змінилась з часів "Х-фактора".