Два будинки, три квартири й земельні ділянки: що відомо про маєтки ексміністра-втікача Захарченка в Україні

Майно політика в Україні перебуває у власності держави

Віталій Захарченко — колишній міністр внутрішніх справ України часів Віктора Януковича. Чиновник організував силовий розгін учасників Євромайдану у 2013-2014 роках, а потім дав наказ стріляти у мітингувальників. За час своєї діяльності Захарченко придбав собі кілька квартир і маєтків на Київщині.

Яку нерухомість мав ексміністр МВС і що з нею відбувається зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про маєтки Віталія Захарченка

Після того, як колишній міністр внутрішніх справ втік з країни в Росію, його майно заарештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Йдеться про приватні будинки та розкішні квартири в Києві та області, кілька паркомісць та 15 земельних ділянок.

Зокрема, чиновник мав розкішний будинок на 1300 квадратних метрів за 20 хвилин від Києва. На території маєтку облаштовані японські альтанки, тенісний корт, озерця, зона барбекю, будиночок для охорони, посаджені різноманітні дерева.

Будинок Захарченка під Києвом, скриншот з "ТСН"

Маєток політика оточує зелена територія, скриншот з "ТСН"

Для особняка посадовець обрав найдорожчі матеріали та меблі, у стилі "дорого-багато". На полицях у гостьовому будинку можна побачити коштовний німецький посуд, а біля телевізора — вази з венеційського скла, старовинні амфори. Також чиновник придбав вартісні дивани та серванти.

У будинку Захарченка можна побачити багато дорогих предметів, скриншот з "ТСН"

Кімната у гостьовому будинку Захарченка, скриншот з "ТСН"

Вази з венеційського скла, скриншот з "ТСН"

На території маєтку був окремий будинок, де дружина Захарченка розводила собак елітної породи — мальтійських болонок. Після втечі з України жінка відкрила розплідник у Москві, але згодом закрила. Натомість вона завела мавпеня. Також дружина Захарченка певний час поширювала світлини з ним, але у 2023 році припинила.

Дружина Захарченка розводила мальтійські болонки, скриншот з "ТСН"

Захарченко з дружиною, фото з її соцмереж

Станом на 2024 рік, у будинок шукали управителя. Він не повинен мати стосунок до власника, тобто, Захарченка, до країни-окупантки та Білорусі. Серед зобов'язань управителя — надсилати мінімальний платіж і прибуток від доходу у державний бюджет. Також він має дбати про збереження цього активу.

Окрім цього, у власності Захарченка були 3 елітні квартири, 2 з них розташовані на Інститутській у Києві. А ще один будинок чиновника розміщений у самому центрі столиці, біля "Батьківщини-матері". Також він володів земельними ділянками майже на 5 гектарів, зокрема й у центрі Києва.

Другий будинок Захарченка у Києві, скриншот з "ТСН"

Зазначимо, що проти Захарченка зараз відкрито чотири кримінальні провадження, пов'язані з організацією викрадення, затримання та вбивства учасників Євромайдану. Також він намагався схилити українських чиновників до зради батьківщини у 2022 року. Зараз посадовець перебуває в державному та міжнародному розшуках. Він продовжує жити на території країни-окупантки.

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