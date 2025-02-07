Разом зі співаком понад 20 років: який вигляд має дружина Степана Гіги, який повернув популярність
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Дружина артиста не є публічною особистістю
Степан Гіга — відомий український виконавець, який отримав першу популярність у 90-х. А після вторгнення росіян українці почали знову цінувати національний продукт, і повернулися до творчості співака. Найвідомішими його треками стали "Яворина", "Друзі мої", "Сон". А от про дружину виконавця майже нічого не чутно.
"Телеграф" розповість, хто є дружиною відомого співака.
Що відомо про дружину Степана Гіги
Дружиною виконавця є жінка, на ім'я Галина. Вона колись працювала адміністратором у Закарпатській філармонії, де Гіга кілька років був солістом у 90-х. Хоча познайомилися вони не в Ужгороді, а в Києві. Тепер Галина є директоркою студії звукозапису свого чоловіка — GIGARecords.
Подружжя має спільного сина Степана. А від першого шлюбу Степан має доньку Квітославу. Діти періодично виступають на концертах батька, виконуючи треки, написані Гігою. Також співак вже має онука.
Натомість дружина практично не з'являється зі співаком на публіці. Та й самого Гігу рідко можна побачити на шоубізнесових тусовках. Ймовірно, жінка тримається осторонь публіки та веде тихе життя.
У 2013 році Гіга брав участь у проєкті "Міняю жінку". Йому дісталась 35-річна жінка Тетяна, яка працювала кухарем у Бориспільському аеропорту. Вона розповідала, що не була знайома з творчістю Гіги. Жінка поділилась, що ні вона, ні її чоловік ніколи не займалися творчістю. Тож для неї досвід життя за артистом став чимось новим.
Сам співак пошкодував, що взяв участь у програмі. А все тому, що за словами виконавця, все неправильно змонтували. Зокрема, у проєкті показали, що артист не спілкується зі своїми дітьми, хоча це не так. Гіга зазначив, що є близьким з донькою та сином і перебуває з ними у гарних стосунках.
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