Разом зі співаком понад 20 років: який вигляд має дружина Степана Гіги, який повернув популярність

Дружина артиста не є публічною особистістю

Степан Гіга — відомий український виконавець, який отримав першу популярність у 90-х. А після вторгнення росіян українці почали знову цінувати національний продукт, і повернулися до творчості співака. Найвідомішими його треками стали "Яворина", "Друзі мої", "Сон". А от про дружину виконавця майже нічого не чутно.

"Телеграф" розповість, хто є дружиною відомого співака.

Що відомо про дружину Степана Гіги

Дружиною виконавця є жінка, на ім'я Галина. Вона колись працювала адміністратором у Закарпатській філармонії, де Гіга кілька років був солістом у 90-х. Хоча познайомилися вони не в Ужгороді, а в Києві. Тепер Галина є директоркою студії звукозапису свого чоловіка — GIGARecords.

Подружжя має спільного сина Степана. А від першого шлюбу Степан має доньку Квітославу. Діти періодично виступають на концертах батька, виконуючи треки, написані Гігою. Також співак вже має онука.

Степан Гіга з дружиною Галиною та сином, фото з мережі

Степан Гіга з дружиною Галиною та сином, фото з мережі

Степан Гіга виступає з донькою та сином, фото ТМР

Натомість дружина практично не з'являється зі співаком на публіці. Та й самого Гігу рідко можна побачити на шоубізнесових тусовках. Ймовірно, жінка тримається осторонь публіки та веде тихе життя.

Гіга з сином Степаном, фото Володимира Твердохліба

Гіга з донькою Квітославою та онуком, фото "БУГ"

У 2013 році Гіга брав участь у проєкті "Міняю жінку". Йому дісталась 35-річна жінка Тетяна, яка працювала кухарем у Бориспільському аеропорту. Вона розповідала, що не була знайома з творчістю Гіги. Жінка поділилась, що ні вона, ні її чоловік ніколи не займалися творчістю. Тож для неї досвід життя за артистом став чимось новим.

Жінка, з якою Гіга брав участь у "Міняю жінку", скриншот з відео каналу "1+1"

Сам співак пошкодував, що взяв участь у програмі. А все тому, що за словами виконавця, все неправильно змонтували. Зокрема, у проєкті показали, що артист не спілкується зі своїми дітьми, хоча це не так. Гіга зазначив, що є близьким з донькою та сином і перебуває з ними у гарних стосунках.

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