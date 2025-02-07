Вместе с певцом более 20 лет: как выглядит жена Степана Гиги, вернувшего популярность

Жена артиста не является публичной личностью

Степан Гига — известный украинский исполнитель, получивший первую популярность в 90-х. А после вторжения россиян украинцы начали снова ценить национальный продукт и вернулись к творчеству певца. Самыми известными его треками стали "Яворина", "Друзі мої", "Сон". А вот о жене исполнителя почти ничего не слышно.

"Телеграф" расскажет, кто является женой известного певца.

Что известно о жене Степана Гиги

Жена исполнителя — женщина, по имени Галина. Она когда-то работала администратором в Закарпатской филармонии, где Гига несколько лет был солистом в 90-х. Хотя познакомились они не в Ужгороде, а в Киеве. Теперь Галина является директором студии звукозаписи своего мужа – GIGARecords.

У супругов есть совместный сын Степан. А от первого брака Степан имеет дочь Квитославу. Дети периодически выступают на концертах отца, исполняя треки, написанные Гигой. Также у певца уже есть внук.

Степан Гига с женой Галиной и сыном, фото из сети

Степан Гига с женой Галиной и сыном, фото из сети

Степан Гига выступает с дочерью и сыном, фото ТМР

Жена же практически не появляется с певцом на публике. Да и самого Гигу редко можно увидеть на шоу-бизнесовых тусовках. Вероятно, женщина держится в стороне от публики и ведет тихую жизнь.

Гига с сыном Степаном, фото Владимира Твердохлеба

Гига с дочерью Квитославой и внуком, фото "БУГ"

В 2013 году Гига принимал участие в проекте "Меняю женщину". Ему досталась 35-летняя женщина Татьяна, работавшая поваром в Бориспольском аэропорту. Она рассказывала, что не была знакома с творчеством Гиги. Женщина поделилась, что ни она, ни ее муж никогда не занимались творчеством. Поэтому для нее опыт жизни с артистом стал чем-то новым.

Женщина, с которой Гига принимал участие в "Міняю жінку", скриншот с видео канала "1+1"

Сам певец пожалел, что принял участие в программе. А все потому, что, по словам исполнителя, все неправильно смонтировали. В частности, в проекте показали, что артист не общается со своими детьми, хотя это не так. Гига отметил, что близок с дочерью и сыном и находится с ними в хороших отношениях.

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