Виступала разом з Іво Бобулом: де зараз Лілія Сандулесу, яка була популярною у 90-х
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2 роки тому артистка знову вийшла на сцену з колишнім
Лілія Сандулесу — відома українська співачка, яка була на хвилі популярності у 90-х. Чоловіком виконавиці був співак Іво Бобул, з яким вона тривалий час виступала по Україні.
Хіти Сандулесу та Бобула активно слухали у 90-х та 2000-х, і зараз вони знову потрапляють у тренди. Якою була кар'єра співачки, і де вона зараз, розкаже "Телеграф".
Що відомо про Лілію Сандулесу
Лілія Сандулесу народилась у 1958 році на Чернівеччині. Вона почала кар'єру в місцевому вокально-інструментальному оркестрі "Жива вода" у 1977 році. Згодом разом з Олександром Сєровим почала співати у волинській філармонії. У той час вона перемогла на співочому конкурсі в Чернівцях, обійшовши Ауріку та Софію Ротару, Олександра Сєрова, Віталія Білоножка і Павла Дворського.
У 1984 році Сандулесу стала працювати у Київському мюзик-холі і паралельно почала записувати композиції на радіо. Через 4 роки створила гурт "Селена", в якому була і солісткою. Також виконувала треки у театрі "Етюд" у Києві.
У 1992 році Лілія створила творчий дует з Іво Бобулом, який став мегауспішним в Україні. Їхні пісні "А липи цвітуть", "Пізня зустріч" та "Берег любові" були народними хітами. Вони стали не лише колегами, а й чоловіком і дружиною.
Протягом 10 років Сандулесу та Бобул радували прихильників своїми треками. У 2002 році подружжя розлучилось і припинило співпрацю.
Тоді Лілія почала випускати драматичні треки "Несу свій хрест", "Зраджене кохання". У 2004 році виконавиця презентувала альбом "Співає Лілія Сандулеса". Згодом співачка повернулась до Чернівців. Протягом кар'єри отримала звання заслуженої та народної артистки України.
Де зараз Лілія Сандулесу
У 2023 році Сандулесу та Бобул повідомили, що возз'єднуються через 20 років після закінчення співпраці. Вони дали спільний концерт у Палаці Україна "Берег любові через роки". Окрім цього, артисти вирушили у тур українськими містами. Зокрема, заспівали в Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Вінниці.
На своїй сторінці у фейсбуці Сандулесу ділиться світлинами зі своїх концертів. Вона продовжує гастрольну діяльність по всій Україні. Також співачка виступала перед військовими.
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