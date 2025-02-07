Виступала разом з Іво Бобулом: де зараз Лілія Сандулесу, яка була популярною у 90-х

2 роки тому артистка знову вийшла на сцену з колишнім

Лілія Сандулесу — відома українська співачка, яка була на хвилі популярності у 90-х. Чоловіком виконавиці був співак Іво Бобул, з яким вона тривалий час виступала по Україні.

Хіти Сандулесу та Бобула активно слухали у 90-х та 2000-х, і зараз вони знову потрапляють у тренди. Якою була кар'єра співачки, і де вона зараз, розкаже "Телеграф".

Що відомо про Лілію Сандулесу

Лілія Сандулесу народилась у 1958 році на Чернівеччині. Вона почала кар'єру в місцевому вокально-інструментальному оркестрі "Жива вода" у 1977 році. Згодом разом з Олександром Сєровим почала співати у волинській філармонії. У той час вона перемогла на співочому конкурсі в Чернівцях, обійшовши Ауріку та Софію Ротару, Олександра Сєрова, Віталія Білоножка і Павла Дворського.

Лілія Сандулесу почала кар'єру в Чернівцях, фото з мережі

У 1984 році Сандулесу стала працювати у Київському мюзик-холі і паралельно почала записувати композиції на радіо. Через 4 роки створила гурт "Селена", в якому була і солісткою. Також виконувала треки у театрі "Етюд" у Києві.

Лілія Сандулесу працювала у Київському мюзик-холі, фото ukrmusic.online

У 1992 році Лілія створила творчий дует з Іво Бобулом, який став мегауспішним в Україні. Їхні пісні "А липи цвітуть", "Пізня зустріч" та "Берег любові" були народними хітами. Вони стали не лише колегами, а й чоловіком і дружиною.

Сандулесу та Бобул - "А липи цвітуть"

Сандулесу та Бобул - "Берег любові"

Сандулесу та Бобул були подружжям, фото "Музвар"

Протягом 10 років Сандулесу та Бобул радували прихильників своїми треками. У 2002 році подружжя розлучилось і припинило співпрацю.

Сандулесу та Бобул були у шлюбі 10 років, фото з мережі

Сандулесу та Бобул виступали разом, скриншот з відео

Тоді Лілія почала випускати драматичні треки "Несу свій хрест", "Зраджене кохання". У 2004 році виконавиця презентувала альбом "Співає Лілія Сандулеса". Згодом співачка повернулась до Чернівців. Протягом кар'єри отримала звання заслуженої та народної артистки України.

Де зараз Лілія Сандулесу

У 2023 році Сандулесу та Бобул повідомили, що возз'єднуються через 20 років після закінчення співпраці. Вони дали спільний концерт у Палаці Україна "Берег любові через роки". Окрім цього, артисти вирушили у тур українськими містами. Зокрема, заспівали в Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирі, Вінниці.

Лілія Сандулесу та Іво Бобул заспівали вперше за 20 років, фото "Волинські новини"

Лілія Сандулесу та Іво Бобул возз'єдналися на сцені, фото з мережі

На своїй сторінці у фейсбуці Сандулесу ділиться світлинами зі своїх концертів. Вона продовжує гастрольну діяльність по всій Україні. Також співачка виступала перед військовими.

Лілія Сандулесу гастролює містами України, фото з її фейсбуку

Лілія Сандулесу виступає перед військовими, фото з її фейсбуку

Лілія Сандулесу відновила концерти, фото з її фейсбуку

Лілія Сандулесу на сцені Львівської опери, фото з її фейсбуку

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