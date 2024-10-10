Ця шевелюра не змінюється роками: як виглядав Іво Бобул у молодості (фото, відео)

Колись артист вважався справжнім секс-символом української естради

Цієї середи відомий український співак Іво Бобул відзначає 73-річчя. У 90-х артист носив пишну шевелюру, а його впізнаваний образ за десятиліття майже змінився.

Оскільки народний артист України довгий час сприймався публікою як справжній секс-символ, він не міг дозволити собі з'являтися перед глядачами у неохайному чи недбалому вигляді, щоб не зруйнувати свій імідж. Саме тому на кожен концерт та публічний виступ Бобул ретельно підбирав класичні костюми переважно темних відтінків, які підкреслювали його сценічну елегантність та статус.

Згодом його стиль помітно змінився: зачіска залишилася практично незмінною, ставши своєрідною "візитною карткою", проте у повсякденному житті артист став віддавати перевагу більш зручному і розслабленому одягу.

Іво Бобул у молодості. Фото: pinterest.com

Сьогодні йому набагато комфортніше у спортивних костюмах, футболках та джинсах, які дозволяють почуватися вільніше поза сценою та не вимагають суворого дотримання формального образу.

Артист із відомою шевелюрою. Фото: pinterest.com

Артист розпочав свою кар'єру у 1980 році. У молодості виконавець брав участь у різних музичних колективах, таких як ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" та інші. Багато пісень із репертуару Бобула стали справжніми народними хітами, включаючи "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" та інші.

В цей час він проводить концерти, але значно рідше, ніж на початку своєї кар’єри.

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