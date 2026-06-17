"Це була п’ятизначна сума": Наталія Валевська розповіла про таємний борг відомому продюсеру

Співачка роками повертала гроші Кондратюку

Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла про співпрацю зі своїм колишнім наставником, продюсером Ігорем Кондратюком.

В інтерв’ю OBOZ.UA артистка згадала, як шоумен надав їй потужну фінансову та моральну підтримку на старті творчого шляху. За словами Валевської, після її перемоги у телепроєкті "Шанс" саме Кондратюк допомагав їй розвиватися та підтримував у всіх починаннях. Ба більше, продюсер позичив молодій виконавиці велику суму грошей на купівлю житла у столиці.

Це була п'ятизначна сума. Квартири в Києві коштували дорого у всі часи. Точну цифру зараз уже не назву, тому що всіма фінансовими питаннями займався мій колишній чоловік. Він вів бюджет, тому деталей не пам'ятаю Наталія Валевська

Наталя наголосила, що процес повернення цього боргу розтягнувся на роки. Однак фінансове питання абсолютно ніяк не вплинуло на їхні робочі та творчі стосунки.

Порятунок після тяжкої ДТП

Співачка наголосила, що Кондратюк проявив себе як надійна людина не лише у роботі, а й у критичний момент життя. Вона згадала моторошну аварію, в яку потрапила 2007 року дорогою на зйомку.

Дружба перевіряється не тільки тоді, коли все добре, а у складні моменти. Пам'ятаю, десь у 2007 році я їхала на фотосесію для нового альбому і потрапила в дуже серйозну аварію. Це сталося далеко від Києва. І першим, хто приїхав на місце ДТП, був Ігор Васильович. Він просто все кинув і поїхав. Для мене це був дуже сильний вчинок. Саме в такі моменти розумієш, хто є хто Наталія Валевська

Виконавиця додала, що вважає Ігоря Кондратюка близькою людиною і ставиться до нього з особливою повагою. "Не можу сказати, що сприймаю його як батька – ні. Для мене він радше як старший брат. Таких людей у моєму житті небагато", — підсумувала зірка.

Раніше Наталія Валевська розповіла, чому вона вдячна Аллі Пугачовій.