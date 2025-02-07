Разом майже 50 років: який вигляд має дружина Гусмана і що про неї відомо

Дружина режисера проживає з ним у Штатах

Юлій Гусман — відомий російський режисер, актор, який належав до журі КВК. У 90-х він навіть оцінював команду Володимира Зеленського "95-й квартал". У 2023 році режисер виїхав з Росії у Сполучені Штати Америки, де живе його донька.

Що відомо про дружину Юлія Гусмана, і чим вона займається, знає "Телеграф".

Що відомо про Валіду Гусман

Валіда Гусман має російське та азербайджанське коріння. Значну частину дитинства дівчинка прожила у Франції, бо мама вийшла заміж вдруге за француза. Уперше Юлій побачився з Валідою у Баку на березі Каспійського моря. Вона вразила його своєю красою, однак тоді стосунки не зав'язалися через вік. Валіда була геть юною, а різниця у віці з Гусманом склала 11 років.

Юлій та Валіда Гусмани, фото з мережі

Одного разу Валіда з подругою дивилась фільм у бакінському санаторії "Загульба". Знайома підійшла до них і сказала, що Валіда сподобалась режисеру. Тоді вони й познайомилися і почали зустрічатися.

Юлій та Валіда Гусмани у молодості, фото з мережі

Згодом Юлій та Валіда побралися, а у 1977 році у них народилась донька Лола. Вона навчалась на юриста, проходила стажування у Румунії. Лола працює за фахом і керує косметичним магазином. Вона проживає у Нью-Йорку з чоловіком-британцем і виховує з ним двоє дітей.

Юлій та Валіда Гусмани з донькою Лолою, фото з мережі

Юлій та Валіда Гусмани з донькою Лолою, фото з мережі

Сама ж Валіда викладала російську та французьку мови у Джорджтаунському університету Вашингтона. Також вона здобула статус професора.

Де зараз Валіда Гусман

Валіда Гусман зараз проживає з Юлієм, донькою, зятем і онуками в Нью-Йорку. Подружжя переїхало у Сполучені Штати Америки у 2023 році. Вони нічого не говорять про війну, на відміну від своєї доньки Лоли.

Валіда та Юлій Гусмани перебралися до США, скриншот з відео

Юлій та Валіда Гусмани живуть у своєї доньки, фото з мережі

Юлій та Валіда Гусмани люблять подорожувати, фото з мережі

Дівчина поширювала фото з макіяжем у синьо-жовтому кольорі та писала "Все буде Україна". Подейкували, що після такого вчинку Гусманам стало нелегко в країні-окупантці, тому й вони перебралися до США.

Лола Гусман підтримувала Україну у війні з Росією, фото з її інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була Олена Зеленська у день весілля з Володимир Зеленським. Тоді вона мала зовсім інший вигляд, ніж зараз.