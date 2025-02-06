Бабуся виконавиці померла понад 8 років тому

Співачка Наташа Корольова зрадила Україну та після повномасштабного вторгнення росіян залишилась жити в країні-окупантці. Вона не засудила війну і навіть танцювала на фоні Кремля, у той час, як росіяни бомблять наші міста.

У 2017 році Корольова прилітала в Україну, аби похоронити свою бабусю, Софію Миколаївну. На той час співачка стала персоною нон-грата на батьківщині через концертну діяльність в Росії. Однак Служба безпеки дозволила в'їхати, щоб попрощатися з рідною людиною.

Бабусі Корольової було 94 роки. Вона проживала у селі Літки на Київщині. Жінка мала будинок з похиленим дахом і старими віконними рамами. Його оточував зелений металевий паркан з вицвілими воротами. Останні 2 роки життя жінка перебувала у Києві.

На похорон Корольова приїхала зі своєю мамою Людмилою Поривай. А от чоловіка виконавиці — співака та стриптизера Сергія Глушка, відомого як Тарзана, з нею не було. Співачка одягнула темні окуляри, які не знімала. Попрощатися з бабусею Корольової прийшло до сорока людей. Переважно це були рідні, близькі та знайомі жінки.

Наташа Корольова з мамою на похороні бабусі, фото kp.ua

Похорон бабусі Корольової - Софії Миколаївни, фото kp.ua

Також на похороні був Володимир Бистряков, який запам'ятався антиукраїнськими заявами та виправданням Росії за війну проти нашої держави. Він прийшов на траурний захід зі своєю донькою Маргаритою.

Володимир Бистряков з донькою Маргаритою, фото kp.ua

Бабусю Корольової відспівали у православній церкві апостолів Петра і Павла. А поховали її на цвинтарі в історичній місцевості Берковець. Корольова принесла не могилу великий букет червоних троянд і вінок з написом українською "Улюбленій бабусі від Наталочки та її родини". Було помітно, що співачка плакала разом з мамою від важкої втрати. Софію Миколаївну поховали поруч з чоловіком, а також біля батька Корольової — Володимира Поривая. Родичам Корольової встановили звичайні гранітні плити з їхніми особистими даними та світлинами.

Похорон бабусі Наташі Корольової, фото kp.ua

Вінки на могилі бабусі Корольової, фото kp.ua

У Києві поховали бабусю Корольової, фото kp.ua

Бабусю Корольової поховали на кладовищі у місцевості Берковець, фото kp.ua

На похороні були й російські журналісти, які знімали подію. Цікаво, що співачка приїхала на похорон на автівці з номерами Дніпропетровщини. Тому очевидно, що Корольова орендувала її.

Корольова приїхала на похорон на орендованій автівці, фото kp.ua

Від початку повномасштабної війни Корольова не приїжджає в Україну. Водночас не засуджує Росію за її вторгнення в нашу державу, а продовжує там жити та займатися творчістю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну відома співачка 90-х Любаша. Вона написала багато композицій, які були популярними в Україні.