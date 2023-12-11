"Наташа, made in russia": Корольова влаштувала карикатурні танці на тлі Кремля (відео)

У новому кліпі артистка постає в образі класичної "російської красуні"

Українських артистів, які проміняли Україну на росію, чимало, проте не всі кричать про це, а тихенько роблять вигляд, що нічого не знають про війну в Україні. Інші ж не бояться відкрито говорити про те, що путінський режим — це чудовий вибір.

До таких артистів належить колишня киянка, співачка Наташа Корольова, яка разом з чоловіком є відкритими путіністами. Артистка затято прославляє СРСР та поширює пропагандистські наративи, а нещодавно вона осоромилась у новому кліпі.

Знаменитість випустила новий трек із колегою-путіністом Gazan, у якому ексукраїнка пихато заявляє, що вона "made in russia", тобто "виготовлена в росії".

Ой, Наташа...

Цю пісню артистка прорекламувала в чудернацькому образі.

Корольова в червоному

Корольова поширила відповідне відео. Цікаво, що навіть росіяни позитивно не оцінили творіння путіністів: танці співачки в центрі Москви мали карикатурний вигляд, Наташа була схожа на клоуна, який не вміє жартувати.

Біснуваті танці

Корольова витанцьовує біля Кремля. На голові в знаменитості була перука у вигляді рудої копиці, а сама співачка вбралася у червоне.

Підписники не стримували своєї огиди:

"На клоуна схожа"

"Дурдом"

"Чому ніхто не скаже їй, що вона виглядає безглуздо?"

У новому кліпі артистка постає в образі класичної "російської красуні", а також в образі "імператриці". Словом, нічого не помінялося, Наташа співає в унісон з іншими артистами-путіністами, своїм чоловіком Тарзаном та не соромиться публічно виставляти себе на сміх.

Раніше "Телеграф" писав, що гуморист Притула потролив зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій. Зокрема над Кароліною почали жартувати, мовляв, вона активно допомагає ЗСУ,