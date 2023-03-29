Притула потролив зрадниць Ані Лорак і Повалій: "Хороші справи робляться мовчки"

Жарт про донати на ЗСУ від запроданців набирає обертів

Відома українська співачка-запроданка Ані Лорак, яка вже давно перебралася до росії і до цього часу мовчала про війну в рідній країні, таки вирішила зробити заяву з цього приводу. Щоправда, лише після того, як її звинуватили у "спонсоруванні ЗСУ" і скасували всі концерти в рф.

Кілька днів тому на своїй сторінці у facebook Кароліна Куєк (справжнє ім’я Ані Лорак — ред.) розмістила допис, у якому почала виправдовуватися за те, що багато років тому переїхала до росії й донині заробляла там гроші на концертах, граючи при цьому у мовчанку щодо подій в Україні. Зрадниця пише, що вирішила прояснити ситуацію щодо "неправдивих повідомлень, які поширюються в мережі в останні дні". В 2014-му поїхала, мовляв, через політичний тиск і спроби "використати її у своїх цілях". До речі, повномасштабне вторгнення рф в Україну запроданка називає ласкавим словом "конфлікт", а про "військову допомогу", з якої вже кілька днів сміються у мережі, вона пише капслоком.

Це породило ще більше жартів з цього приводу. До тролінгу Ані Лорак долучилися зокрема український блогер Антон Ходза і навіть Сергій Притула.

В коментарях під обома дописами "перлів" не менше. Ось, що пишуть українці:

Наші люди (не тільки) в голівуді. Спасибі Таїсії та Кароліні, справжні українки. Це правда, що у вихідні вони працюють навідниками в Криму?

А ніколай яновіч азаров пєрєдал два кітайскіх робота. Вот ето чєловєк!

Немає сенсу мовчати, хай всі знають)) всі хто зараз співає на росії — всі до одного донатять на ЗСУ. Тому що вони заслані, тобто засланці

Нагадаємо, що слідом за Ані Лорак у росії скасували концерти мовчуна Валерія Меладзе. В одному з міст, де він незабаром мав виступити з концертом, заявили, що це фейк і його взагалі не планувалося. Раніше Меладзе перевіряли спецслужби рф — після того, як під час одного новорічного корпоративу він відповів на гасло "Слава Україні!" словами: "Героям слава". Щоправда, після цього швидко дав задню, потрапивши у немилість і українців, і росіян.