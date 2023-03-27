У росії зажадали "сховати" запроданку Ані Лорак, звинувативши у спонсоруванні ЗСУ

Росіяни поскаржилися на Ані Лорак прокурорам

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про російський повномасштабний напад, потрапила в немилість у рф. Спочатку проти її гастролей виступила краснодарська місцева влада, тепер же на неї поскаржилися прокурорам такі собі громадські діячі "отци росії".

Інформацію про це розмістив Телеграм-канал Mash, повідомляючи, що співачку підозрюють у матеріальній допомозі українській армії.

Так, громадська організація "отци росії" зажадала від російського слідчого комітету та генпрокуратури скасувати всі концерти Ані Лорак у рамках її туру російськими містами. Причина, за даними каналу, нібито вона надсилала гроші росіян ЗСУ.

Крім того, незадоволені росіяни й вибором міст для гастролей, не рахуючи столицю. Їх збентежило, що артистка має намір виступити лише неподалік українського кордону. У списку місць значаться Воронеж, Ростов та Краснодар.

"Громадяни вже направили листи до СК і Генпрокуратури з проханням перевірити і сховати Куйок (справжнє прізвище співачки) подалі. Щоб та перестала негативно впливати на незміцнілі уми і не заробляла готівку на російській аудиторії", — йдеться у повідомленні каналу.

Росіяни просять прокурорів "заховати" Ані Лорак

Нагадаємо, після розмов про відміну концертів Ані Лорак видала величезний пост в соцмережах про "музику поза політикою". Щоправда, отримала ще більший хейт. Там вона заявила, що ніколи не надавала військової допомоги.