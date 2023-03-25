Зрадницю Лорак кенселять у рф: росіяни відмовляються від концертів співачки з її нового туру (фото)

Співачці не вдається всидіти на двох стільцях — справедливо забанили в Україні, і "відміняють" в країні-агресорці

Скандальна співачка Ані Лорак, яка потрапила до списку головних зрадників України, планує дати концерти в росії, а саме в чотирьох містах — Москві, Воронежі, Ростові-на-Дону та Краснодарі. Вона думала, що її будуть чекати з розкритими обіймами, але все вийшло навпаки.

Про те, що виконавиця, яка мовчить про війну на своїй батьківщині, запланувала музичний тур розважати росіян, повідомляє український блогер "Святий Агностик".

"Я сподіваюсь вже не залишилось осіб, котрі слухають чи якось, хоч зовсім трошки, захищають цю істоту?", — написав блогер у Твіттері. Вартість квитків на концерти Лорак варіюється від 1500 рублів (730 грн) до 10000 рублів (4800 грн).

Але зрадниці не раді навіть путіністи. Як виявилося, росіяни не хочуть слухати Лорак, яка нібито має антивоєнну позицію. Так висказався за скасування концерту співачки мер російського Краснодару євгеній наумов.

"Ми — мешканці проти того, щоб у нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові влади, що править в Україні, яка воює проти нас", — написав депутат. Хто воює проти них — незрозуміло, але факт, що Ані Лорак не вдається висидіти одним місцем на два фронти.

Раніше ми повідомляли, що в грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. За кілька місяців до того — на початку березня — її зреклося рідне місто. Через позицію відомої співачки-зрадниці у Чернівцях вирішили прибрати з місцевої Алеї слави її іменну зірку.