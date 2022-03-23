Іди слідом за кораблем: рідне місто зреклося Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні

Також своєї зірки на "Алеї" втратив оперний співак Василь Герелло

На жаль, але з початком війни в Україні багато інфлюенсерів, артистів і "лідеров думок" вирішили замовчувати ситуацію в їхній країні, деякі з них продовжують роботу в країні-окупанті. Саме за таку позицію з "Алеї зірок" у Чернівцях прибрали іменну зірку Ані Лорак, яка, до речі, родом із Чернівецької області. Не буде на "Алеї" і імені оперного співака Василя Герелло, який виступав на концерті путіна в Лужниках.

Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Виконком офіційно відправив зірки Ані Лорак та Герелло за російським кораблем", — написав Добржанський.

Зазначимо, що ім’я співачки також є на сайті theylovewar.com, де публікують список українських та російських артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну або замовчують її. Також у списку присутні українська співачка Регіна Тодоренко та блогерка Софія Стужук, яка лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм висловила свою позицію та пояснилася за своє тритижневе мовчання.

Нагадаємо, що напередодні проти війни з Україною висловилася навіть донька прессекретаря Кремля Єлизавета Пєскова. Щоправда, її повідомлення у соцмережі пробуло недовго – його досить оперативно видалили. А співачка Земфіа представила кліп на пісню "Не стріляйте" та показала фото зруйнованих українських міст.

А ось деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков вважають, що вторгнення російських військ в Україну – це право Російської Федерації.

Також раніше народний артист України Андрій Данилко знайшов оригінальне пояснення Z-символу російських окупантів.