"Десь там" так за нас вирішили": скандальна Стужук через три тижні прокоментувала війну в Україні

На початку війни Стужук із дітьми поїхала закордон.

У той час, коли Україну у війні підтримують навіть деякі російські зірки, на кшталт співачки Земфіри, яка представила кліп на пісню "Не стріляйте" та показала фото зруйнованих українських міст, то українські блогери та артисти чомусь мовчать. Такої мовчазної позиції деякий час дотримувалася і блогерша-мільйонниця Софія Стужук.

Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграм блогер опублікувала посаду, в якій висловила свою позицію і пояснила своє тритижневе мовчання про війну.

"Мене довго не було "активно" в мережі. Спочатку 4 доби переїзду, потім одну сторінку видалили, 2ю…3ю…. Потім я морально була знищена і не в змозі з’являтися. Але збираю і себе. У кожного з нас з Вами життя продовжується " У різних умовах та обставинах" — написала Стужук, зазначивши, що з перших днів відмовилася піддаватися агресії на адресу росіян.

Багато українців закликали Стужук звернутися до своїх передплатників з росії, як це робили Надя Дорофєєва, Антон Птушкін, Потап та Настя Каменських, аби хоча б спробувати розповісти їм усю правду, проте вона відмовилася цього робити.

"Мене "пинали", щоб я зверталася до своєї російської аудиторії. А з чим? Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості...знає і просить весь світ. Але все триває. за нас вирішили, бо "комусь там" життя людей — розмінні монети для досягнення якихось "глобальних цілей" — пише Стужук.

Зазначимо, що у Стужук половина підписників — росіяни, і вона боїться втратити свою аудиторію, адже вона не каже прямо, що напав путін і винна росія, а пише про все розмито. Замість того, щоб доносити правду своїм читачам, Софія лише провокує російську пропаганду.

Також зазначимо, що ім’я блогерки з’явилося на сайті theylovewar.com — це список українських та російських артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну або замовчують її. Також у списку присутні українські співачки Ані Лорак та Регіна Тодоренко.

У Stories Стужук спростувала, що мовчить про війну в Україні та додала, що говорила поки що могла.

Нагадаємо, що напередодні проти війни з Україною висловилася навіть донька прессекретаря Кремля Єлизавета Пєскова. Щоправда, її повідомлення у соцмережі пробуло недовго – його досить оперативно видалили.

А ось деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков вважають, що вторгнення російських військ в Україну – це право Російської Федерації.

Також раніше народний артист України Андрій Данилко знайшов оригінальне пояснення Z-символу російських окупантів.