"Где-то там" так за нас решили": скандальная Стужук спустя три недели прокомментировала войну в Украине

В начале войны Стужук с детьми уехала заграницу.

В то время, когда Украину в войне поддерживают даже некоторые российские звезды, типа певицы Земфиры, которая представила клип на песню "Не стреляйте" и показала фото разрушенных украинских городов, то украинские блогеры и артисты почему-то молчат. Такой молчаливой позиции некое время придерживалась и блогерша-миллионница София Стужук.

Лишь на 26-й день войны на своей новой странице в Инстаграм блогер опубликовала пост, в котором высказала свою позицию и объяснилась за свое трехнедельное молчание о войне.

"Меня долго не было "активно" в сети. Сначала 4 суток переезда, потом одну страницу удалили, 2ю…3ю…. Потом я морально была уничтожена и не в силах появляться. Но собираю и себя. У каждого из нас с Вами жизнь продолжается. В разных условиях и обстоятельствах" — написала Стужук, отметив, что с первых дней отказалась поддаваться агрессии в адрес россиян.

Многие украинцы призывали Стужук обратиться к своим подписчикам из россии, как это делали Надя Дорофеева, Антон Птушкин, Потап и Настя Каменских, чтобы хотя бы попытаться рассказать им всю правду, однако она отказалась этого делать.

"Меня "пинали", чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем? Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости….знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что "где-то там" так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизни людей — разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей" — пишет Стужук.

Отметим, что у Стужук половина подписчиков — русские, и видимо она боится потерять свою аудиторию, ведь она не говорит прямо, что напал путин и виновата россия, а пишет о всем размыто. Вместо того чтобы доносить правду своим читателям, София лишь провоцирует российскую пропаганду.

Также отметим, что имя блогерши появилось на сайте theylovewar.com — это список украинских и российских артистов, блогеров и политиков, поддерживающих войну или замалчивающих ее. Также в списке присутствуют украинские певицы Ани Лорак и Регина Тодоренко.

В Stories Стужук опровергла, что молчит о войне в Украине и добавила, что говорила пока могла.

Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили.

А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.

Также ранее народный артист Украины Андрей Данилко нашел оригинальное объяснение Z-символа российских оккупантов.