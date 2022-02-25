Дочь пресс-секретаря Путина выступила против войны России с Украиной

Старшая дочь Пескова не поддерживает агрессию РФ.

После вторжения России на территории Украины, многие российские медийные личности: актеры, певцы и телеведущие выступили против войны, о чем начали писать в своих соцсетях, публикуя посты с хештегом "Нет войне". К числу противников вторжения присоединилась и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — 24-летняя Елизавета Пескова.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала сторис, где на черном фоне разместила хештег "Нет войне". Видимо Песков не успел "промыть" дочери мозги.

Но не долго девушка была против. Спустя около часа после публикации сторис, Лиза Пескова ее удалила.

Отметим, что после того, как Путин начал войну в Украине, многие российские артисты, телеведущие, журналисты и блогеры засудили его действия. Первым свое обращение с просьбой прекратить войну опубликовал Валерий Меладзе, позже к нему присоединились Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Александр Гудков, Александр Роднянский, Илья Красильщик, Илья Найшуллер, Кантемир Балагов.

Также следует напомнить, что 24 февраля во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. "Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".