"Я умоляю": Надя Дорофеева со слезами на глазах попросила женщин РФ и Беларуси не отправлять сыновей на войну
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Артистка отметила, что не высказываться сейчас — это преступление
Украинская певица Надя Дорофеева призвала женщин России и Беларуси не отправлять сыновей на войну с Украиной.
Обращение к россиянам и белорусам артистка опубликовала в своем Инстаграм.
"Сейчас преступление — не высказываться. Все наши друзья сейчас сидят в бомбоубежищах, им очень страшно. Я умоляю. Белорусских матерей и русских матерей не пускать своих сыновей воевать у нас в Украине. Пожалуйста. Остановите это, пожалуйста", — попросила певица.
Девушка не смогла сдержать слез, рассказывая о своих друзьях, которые вынуждены прятаться в подвалах.
"Простите меня за эмоции. По-другому эти слова не могу произнести", — отметила певица.
Напомним, днем ранее обращение к россиянам записал украинский телеведущий Сергей Притула. Он призвал их вынуть языки из ж*пы и начать бороться с Путиным.
Также мы писали, что российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.