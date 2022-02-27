"Я умоляю": Надя Дорофеева со слезами на глазах попросила женщин РФ и Беларуси не отправлять сыновей на войну

Артистка отметила, что не высказываться сейчас — это преступление

Украинская певица Надя Дорофеева призвала женщин России и Беларуси не отправлять сыновей на войну с Украиной.

Обращение к россиянам и белорусам артистка опубликовала в своем Инстаграм.

"Сейчас преступление — не высказываться. Все наши друзья сейчас сидят в бомбоубежищах, им очень страшно. Я умоляю. Белорусских матерей и русских матерей не пускать своих сыновей воевать у нас в Украине. Пожалуйста. Остановите это, пожалуйста", — попросила певица.

Девушка не смогла сдержать слез, рассказывая о своих друзьях, которые вынуждены прятаться в подвалах.

"Простите меня за эмоции. По-другому эти слова не могу произнести", — отметила певица.

Напомним, днем ранее обращение к россиянам записал украинский телеведущий Сергей Притула. Он призвал их вынуть языки из ж*пы и начать бороться с Путиным.

Также мы писали, что российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.