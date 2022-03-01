"Співчутлива" українцям Ані Лорак під час війни дасть концерт для росіян (фото)

Співачка виклала пост із маленькими українцями, що ховаються у підвалі від бомб, плануючи виступити у Петербурзі 2 березня

Подруга Миколи Баскова, який підтримав напад росії на Україну, Ані Лорак не знає, як всидіти на двох стільцях. Закликаючи у соціальних мережах до миру, артистка планує розважити росіян, виступивши з концертом у Санкт-Петербурзі у середу, 2 березня.

Новини про те, що кожен день її земляки гинуть від куль армії росії, в якій співачка вже давно живе та працює, не заважають їй поповнювати гаманець рублями.

Афіші з концертом розвішані вулицями Петербурга.

Цікаво, що 1 березня в Інстаграмі Лорак закликала до миру в Україні, опублікувавши фото з українськими дітьми, котрі днями ховалися від російських бомб у підвалі.

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"Мої улюблені брати та сестри! В Україні йде ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше — діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців", — написала співачка.

Враховуючи запланований концерт для росіян, які не в змозі зупинити маразматичні рішення свого президента, виходить дуже, дуже некрасиво.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. Війну проти українців деякі російські "зірки" підтримали. Однак є багато артистів, наприклад Валерій Меладзе, Іван Ургант та Юрій Дудь, які вважають, що війну треба припинити.