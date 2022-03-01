Укр

"Сочувствующая" украинцам Ани Лорак во время войны даст концерт для россиян (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Лучше бы Ани Лорак мовчала Новость обновлена 01 марта 2022, 18:42
Лучше бы Ани Лорак мовчала

Певица выложила пост с маленькими украинцами, прячущихся в подвале от бомб, планируя выступить в Петербурге 2 марта

Подруга Николая Баскова, который поддержал нападение россии на Украину, Ани Лорак не знает, как усидеть на двух стульях. Призывая в социальных сетях к миру, артистка планирует развлечь россиян, выступив с концертом в Санкт-Петербурге в среду, 2 марта.

Новости о том, что каждый день ее земляки гибнут от пуль армии россии, в которой певица уже давно живет и работает, не мешают ей пополнять кошелек рублями.

Афиши с концертом развешаны по улицам Петербурга.

Интересно, что 1 марта в Инстаграме Лорак призвала к миру в Украине, опубликовав фото с украинскими детьми, которые на днях прятались от российских бомб в подвале.

"Мои любимые братья и сёстры! В Украине идет ВОЙНА! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное — дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев", — написала певица.

Учитывая планируемый концерт для россиян, которые не в состоянии остановить маразматические решения своего президента, получается очень, очень некрасиво.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Войну против украинцев некоторые российские "звезды" поддержали. Однако есть много артистов, к примеру Валерий Меладзе, Иван Ургант и Юрий Дудь, которые считают, что войну нужно прекратить.

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#Санкт-Петербург #Ани Лорак
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