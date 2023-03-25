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"Не пропадати ж грошам": СТБ влип у скандал, приховавши обличчя російського актора "діпфейком" у новому серіалі (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Канал замінив Прохора Дубравіна на обличчя українського актора Дмитра Саранського Новина оновлена 25 березня 2023, 09:14
Канал замінив Прохора Дубравіна на обличчя українського актора Дмитра Саранського

СТБ зробив "пластичну операцію" актору Дубравіну, який багато років знімався в Україні, а тепер мовчить про війну

Український телеканал СТБ, який тільки нещодавно оскандалився поверненням під час війни шоу "Вагітна у 16", за допомогою технологій "вирізав" російського актора Прохора Дубравіна, який мовчить про вторгення росії в Україну, з нового серіалу "Останній лист коханого".

Це підмітив український актор Петро Крилов, який звернувся до телеканалу в Фейсбуці. За допомогою технології діпфейку обличчя героя Дубравіна замінили на обличчя українського актора Дмитра Саранського.

"Насправді це російський актор Прохор Дубравін, який багато років знімався в Україні, проте після вторгнення жодним словом не прохопився про війну. І тепер на своїй сторінці у соцмережі він вітає росіян із днем перемоги. Невже Прохор зробив пластичну операцію, щоб з'явитися в українському серіалі? Ні! "Пластичну операцію" йому зробив телеканал СТБ", — зазначив у відеозверненні Крилов.

Крім цього, судячи з рухів губ у трейлері, серіал спочатку знімався російською мовою, після чого був переозвучений українською. Сам Дмитро Саранський ще не відповів, чи знав він про використання свого обличчя в серіалі.

стб прохор дубравін
стб прохор дубравін
Прохор Дубравін і Дмитро Саранський
Прохор Дубравін і Дмитро Саранський

У мережі українці обурились такому "креативному" рішенню телеканалу. Коментарі користувачів Фейсбука говорять самі за себе: "Не пропадати ж грошам", "Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, ви сліпі, німі, глухі?", "Й**нуте "СТБ"! Що там "Нацрада з питань телебачення"? Спить?".

Нагадаємо, що в січні телеканал СТБ анонсував прем’єру шоу "Вагітна у 16" на лютий 2023 року, але зіткнувся з великою кількістю критики на свою адресу. У мережі обурювалися, що програма як мінімум недоречна, коли в країні триває війна, а багато українських дівчат були зґвалтовані російськими окупантами. В результаті гучне засудження громадськості спричинило рішення продюсерів не випускати передачу в ефір.

Теги:
#Серіали #СТБ #Діпфейк