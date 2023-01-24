"Охорона, відміна!": прем’єру шоу "Вагітна у 16" перенесли після гучного осуду громадськості

СТБ відкликав анонс скандальної передачі після реакції у мережі

Телеканал СТБ анонсував прем’єру шоу "Вагітна у 16" на лютий 2023 року, але зіткнувся з великою кількістю критики на свою адресу. У мережі обурювалися, що програма як мінімум не доречна, коли в країні триває війна, а багато українських дівчат були зґвалтовані російськими окупантами. В результаті гучне засудження громадськості спричинило рішення продюсерів не випускати передачу в ефір.

Як повідомила пресслужба СТБ у коментарі виданню "Детектор медіа", телеканал переносить показ проєкту "Вагітна у 16". Анонс про прем’єру програми було зроблено у соціальних мережах СТБ 17 січня, але вже ці оголошення видалено. Планувалося презентувати передачу 5 лютого.

У СТБ заявили, що проєкт "Вагітна у 16" був створений у 2021 році і "спрямований на збереження уваги суспільства до проблем підліткової вагітності". Там зазначили, що змінили формат програми, щоб посилити соціальну місію проєкту та допомагати таким сім’ям як до, так і після народження дитини.

Водночас, після розголосу в мережі телеканал заговорив про чутливість тематики.

"З розумінням чутливості контексту воєнного часу та впливу злочинів російської армії телеканал СТБ ухвалив рішення про перенесення показу проєкту", — йдеться у повідомленні пресслужби телеканалу.

Як повідомляв раніше "Телеграф", українці активно обговорювали анонс шоу "Вагітна у 16" і обурювалися рішенням СТБ транслювати передачі у розпал російсько-української війни. Натомість телеканалу запропонували варіанти програм, які б точно припали до смаку глядачам. Наприклад, "Моя однокласниця — колаборантка" та "Розмінування ведуть екстрасенси".