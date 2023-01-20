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Хтось вийшов заміж, а хтось шукає кохання: як склалося життя найяскравіших учасниць 12 сезону шоу "Холостяк" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Головний герой 12 сезону проєкту Холостяк – Алекс Топольський Новина оновлена 20 січня 2023, 22:21
Головний герой 12 сезону проєкту Холостяк – Алекс Топольський. Фото liveam.tv

Дівчата розповіли про своє життя після проєкту і те, як вплинула на них війна

Цієї п’ятниці, 20 січня, на телеканалі СТБ відбулося пост-шоу популярного реаліті "Холостяк", ведучим якого став Григорій Решетник. Розповідаємо, як склалося життя учасниць 12-го сезону, які протягом трьох місяців боролися за серце головного героя шоу — американського бізнесмена українського походження Алекса Топольського.

За словами дівчат, усі вони зустріли війну вдома. Деякі з них зараз живуть у США, зокрема фаворитки сезону Олександра Мудра та Марина Голд. Візажист Роксолана втекла від війни до Франції та активно бере участь у заходах на підтримку України. А деякі дівчата, як, наприклад, Аліна Єршова, залишилися в Україні.

Як склалося життя учасниць шоу "Холостяк-12"

Юлія Кравчук зараз живе у Дубаї. Там вона працює у ресторані. Дівчина перебуває у стосунках із бразильським футболістом, за словами Юлії, відомим.

Юлія Кравчук холостяк
Юлія Кравчук холостяк
Юлія Кравчук холостяк
Юлія Кравчук холостяк

Аліна Єршова залишилася у Києві, щоб допомагати українським військовим, зокрема своїм близьким людям: її батько та чоловіки сестер стали на захист батьківщини. Вона продовжує працювати фінансовим аналітиком. Також дівчина зізналася, що хотіла взяти участь ще в 11 сезоні "Холостяка", але відмовилася від ідеї, щоб допомогти сестрі. Юлія дуже потоваришувала з іншою учасницею сезону, Олександрою Погорєловою, яка залишила шоу на одинадцятому тижні. Зараз Єршова не перебуває ні з ким у стосунках.

Юлія Єршова холостяк

Українська актриса Вікторія Варлей зараз мешкає в Маямі (США). Дівчина вийшла заміж. Чоловіка звуть Петро і він давно живе та працює в Америці.

вікторія варлей із чоловіком Петром
вікторія варлей із чоловіком Петром
вікторія варлей із чоловіком Петром

Олександра Погорєлова залишилася в Україні. За словами дівчини, її батько пішов до ЗСУ захищати свою країну. Як зізналася Саша, у її особистому житті зараз все добре.

саша погорєлова холостяк
саша погорєлова холостяк
саша погорєлова холостяк
саша погорєлова холостяк

Марина Голд зараз живе у Лос-Анджелесі разом із братом, там продовжує працювати косметологом. Після вторгнення росії в Україну 24 лютого батьки дівчини залишилися вдома у Харківській області. Марина зізналася, що втратила свою квартиру в Харкові через обстріли. У США дівчина ходить на побачення, але бачить своїм майбутнім чоловіком лише українця. Марина дуже потоваришувала з фіналісткою реаліті Олександрою Мудрою, яка також зараз перебуває у США.

марина голд холостяк
марина голд холостяк
марина голд холостяк
марина голд холостяк

Сама ж Саша Мудра заявила у пост-шоу, що вважає Алекса Топольського дурнем, оскільки він не обрав її у фіналі. Олександра сказала, що чоловік зробив хибний вибір. Після проєкту Мудра ходила на побачення, але заявила, що всі кавалери на її шляху виявляються нудними.

саша мудра холостяк
саша мудра холостяк
саша мудра холостяк
саша мудра марина голд холостяк

Під кінець у пост-шоу з’явилася переможниця 12-го сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька, а Алекс Топольський з’явився онлайн. На жаль, пара заявила, що розсталась ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нині серця обох учасників "Холостяка-12" вільні.

катя лозовицька холостяк
холостяк алекс топільський

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.

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#Шоу #Холостяк