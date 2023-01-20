Хтось вийшов заміж, а хтось шукає кохання: як склалося життя найяскравіших учасниць 12 сезону шоу "Холостяк" (фото)

Дівчата розповіли про своє життя після проєкту і те, як вплинула на них війна

Цієї п’ятниці, 20 січня, на телеканалі СТБ відбулося пост-шоу популярного реаліті "Холостяк", ведучим якого став Григорій Решетник. Розповідаємо, як склалося життя учасниць 12-го сезону, які протягом трьох місяців боролися за серце головного героя шоу — американського бізнесмена українського походження Алекса Топольського.

За словами дівчат, усі вони зустріли війну вдома. Деякі з них зараз живуть у США, зокрема фаворитки сезону Олександра Мудра та Марина Голд. Візажист Роксолана втекла від війни до Франції та активно бере участь у заходах на підтримку України. А деякі дівчата, як, наприклад, Аліна Єршова, залишилися в Україні.

Як склалося життя учасниць шоу "Холостяк-12"

Юлія Кравчук зараз живе у Дубаї. Там вона працює у ресторані. Дівчина перебуває у стосунках із бразильським футболістом, за словами Юлії, відомим.

Аліна Єршова залишилася у Києві, щоб допомагати українським військовим, зокрема своїм близьким людям: її батько та чоловіки сестер стали на захист батьківщини. Вона продовжує працювати фінансовим аналітиком. Також дівчина зізналася, що хотіла взяти участь ще в 11 сезоні "Холостяка", але відмовилася від ідеї, щоб допомогти сестрі. Юлія дуже потоваришувала з іншою учасницею сезону, Олександрою Погорєловою, яка залишила шоу на одинадцятому тижні. Зараз Єршова не перебуває ні з ким у стосунках.

Українська актриса Вікторія Варлей зараз мешкає в Маямі (США). Дівчина вийшла заміж. Чоловіка звуть Петро і він давно живе та працює в Америці.

Олександра Погорєлова залишилася в Україні. За словами дівчини, її батько пішов до ЗСУ захищати свою країну. Як зізналася Саша, у її особистому житті зараз все добре.

Марина Голд зараз живе у Лос-Анджелесі разом із братом, там продовжує працювати косметологом. Після вторгнення росії в Україну 24 лютого батьки дівчини залишилися вдома у Харківській області. Марина зізналася, що втратила свою квартиру в Харкові через обстріли. У США дівчина ходить на побачення, але бачить своїм майбутнім чоловіком лише українця. Марина дуже потоваришувала з фіналісткою реаліті Олександрою Мудрою, яка також зараз перебуває у США.

Сама ж Саша Мудра заявила у пост-шоу, що вважає Алекса Топольського дурнем, оскільки він не обрав її у фіналі. Олександра сказала, що чоловік зробив хибний вибір. Після проєкту Мудра ходила на побачення, але заявила, що всі кавалери на її шляху виявляються нудними.

Під кінець у пост-шоу з’явилася переможниця 12-го сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька, а Алекс Топольський з’явився онлайн. На жаль, пара заявила, що розсталась ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нині серця обох учасників "Холостяка-12" вільні.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.