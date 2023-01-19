"Жалюгідне видовище": финалістка "Холостяка-12" Саша Мудра публічно присоромила Топольського (фото)

Дівчина заявила про негідні наміри головного героя реаліті

Фіналістка 12 сезону популярного шоу "Холостяк" Олександра Мудра, з якою герой реаліті Алекс Топольський попрощався у фіналі і віддав перемогу іншій дівчині, заявила, що бізнесмен намагається зачепити її в соцмережі.

За словами Саші, чоловік намагається відновити з нею спілкування, але привертає її увагу в доволі некрасивій формі. Так, нещодавно Топольський невдало пожартував про Мудру, на що її підписники звернули увагу.

"Сашо, я все розумію. Образилася, бо зачепив его, тепер статус безробітної складно буде підтримувати. Але всьому є межа. Активувати свої балійські зв'язки, щоб зі мною так жорстоко розправитися – це вже перебір", – написав Алекс в сторіз Інстаграму, жартома звинувативши Олександру в нападі собаки.

Саша Мудра вирішила публічно прокоментувала наміри головного героя "Холостяка-12" у своєму сторіз. "Дуже жалюгідна спроба привернути до себе увагу. Як і усі ті спроби, щоб відновити зі мною спілкування. Цю людину я заблокувала усюди, а він ще й досі намагається якось уколоти та нагадати про себе. Пише зараз іншим учасницям, щоб вони попросили мене записати з ним інтерв'ю, щоб хайпанути, а мені воно нафіг не здалося. Що таке, тисяча і одна фотографія з Катею, яка була зроблена в один день, не приносить нових підписників?", — написала Мудра.

Саму поведінку в мережі Топольського Олександра назвала "жалюгідним видовищем".

Раніше Алекс Топольський розкрив фанатам, чому обрав у фіналі сезону саме Катерину Лозовицьку, а не скандальну Сашу Мудру. За словами чоловіка, в нього вже були стосунки, де дівчина була суцільною пригодою.

Нагадаємо, що Саша Мудра більшості глядачів здавалася дуже хитрою і лицемірною, що в принципі вона і показала після того, як її відкинув Алекс.