"Ледве дихала": переможниця "Холостяка-12" розповіла, як проводила час з Топольським після фіналу шоу (фото, відео)

Дівчині було дивно, що ніхто зі знімальної групи не розводить їх з Алексом у різні сторони

Переможниця 12 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька розповіла своїм підписникам в соцмережі, що вона відчувала у фіналу проєкту, а також про те, як проводила час з головним героєм Алексом Топольським вже в якості пари.

В Інстаграмі дівчина виклала свіжий пост, в якому закріпила фото і відео з фіналу сезону і спільні знімки з Алексом. За словами Каті, все, що вона пам’ятала з промови Топольського на фіналі: "В моєму серці пролунало твоє ім’я".

"В мене були такі сильні переживання, що я ледве дихала. Пам’ятаю як емоції змінювались через кожну фразу. Алекс мені потім розповів, що на моєму обличчі, реально, кожні три секунди змінювався вираз. Каже, було цікаво. Цікаво йому… А я майже падала там", — поділилась дівчина.

Лозовицька зізналась, що вже після фіналу зйомок не могла "відлипнути" від Алекса. На вечірці на честь закінчення сезону вони з Топольським танцювали, обіймались, розмовляли. Вже після всього пара разом полетіла в Київ і сиділи поруч в літаку, тримаючись за руки.

"Алекс не відпускав мене ні на секунду. Добре, що тоді ще були маски і на нас не сильно звертали увагу. Прилетіли в аеропорт Києва і знову розійшлися у різні кутки. Тепер треба було ховатися, щоб ніхто не бачив нас разом. Ми обмінялись номерами. Тато забрав мене додому. І тут приходить повідомлення: "Привіт крихітко", — написала Лозовицька.

Нещодавно Алекс Топольський порадував прихильників спільними фото з Лозовицькою з особистого архіву. А в мережі викликала бурхливе обговорення переможниця "Холостяка-12", засвітивши обручку. Зараз Катерина лише підігріває чутки про їхні стосунки з Алексом через рік після закінчення фіналу сезону.