Переможниця "Холостяка 12" засвітила обручку, викликавши бурхливе обговорення в мережі (відео)

Дівчина лише підігріла чутки про їхні стосунки з Алексом

Після фіналу 12 сезону Холостяка, який відбувся 13 січня, у мережі щодня з’являються нові теми для обговорення шоу. Однак головне питання залишається незмінним — чи разом головний герой Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька.

У мережі вже були припущення, що пара не разом, адже вони зараз живуть у різних містах – Алекс зараз перебуває на Балі, а Катя найчастіше у Києві. Проте останнім часом Лозовицька почала з’являтися з обручкою, подарованою у фіналі, чим ще більше заплутала шанувальників шоу.

На цю деталь, що Катя почала красуватися з обручкою на безіменному пальчику, помітила користувач livs.too. На своїй сторінці в tiktok вона опублікувала відео, в якому порівняла прикрасу з фіналу та ту, яку почала носити Лозовицька. І вони ідентичні.

Ми також переглянули сторінку переможниці "Холостяка" в Інстаграм, і помітили, що кільце почало з’являтися лише наступного дня після фіналу. До цього прикраси не було. Наприклад, на сторісах за день до фіналу, дівчина була ще без кільця, а ось на свіжих фото та відео – вже з.

На сторіс 3-тижневої давності Катя Лозовицька без кільця

Також без кільця і на фото 5-денної давності (12 січня)

А на сторіс 15 січня дівчина вже з прикрасою на пальці

Фото Лозовицької, зроблене 16 січня, — обручка також на пальці

Варто зазначити, що і така деталь не є достатнім аргументом для глядачів шоу, адже "це ще не показник", і "Мішина навіть після розставання з Еллертом також носить обручку". Також у мережі є ще багато різних версій, чому Катя одягла цю обручку.

Що вже гадати, залишається чекати на пост шоу, на якому і стане відомо, як склалися стосунки Алекса та Каті, а також про життя решти учасниць шоу. Де і коли його дивитися, ми вже писали раніше.

Скандали на шоу "Холостяк-2022"

Новий сезон "Холостяка", за традицією, розпочався зі скандалів. Спочатку на режисерів, команду, головного героя і навіть ведучого Григорія Решетника обрушилася 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька. Вилилося багато критики на адресу реаліті і від танцівниці Аделіни Делі, і ще від однієї учасниці, Аміни Джафарової. А фаворитка "Холостяка" актриса Вікторія Варлей звинуватила монтажерів шоу у брехні.