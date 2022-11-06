"Ця ганьба не варта часу": ексучасниця "Холостяка" Аделіна обрушилася на проєкт

19-річна танцівниця знайшла свій подарунок Топольському у несподіваному місці

Українська танцівниця, учасниця 12 сезону проєкту "Холостяк-2022" Аделіна Делі, яка вилетіла у другому випуску, поскаржилася на шоу. Дівчина емоційно висловилася про редакторів і головного героя Алекса Топольського.

За її словами, подарунки для "холостяка" на першій вечірці — це обов’язковий атрибут. І цікаво не лише це. Під час знайомства Аделіна вручила Топольському подушку в повний ріст зі своїм зображенням. Виявляється, чоловік не зберіг презент дівчини — Аделіна випадково знайшла фото, де цю подушку використовували в укритті.

"Дякую його величність холостяку за те, що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад, тому що випадково його знайти на просторах інста — крінж. Я так розумію, що вона знадобилася, щоб обігріти притулок, рада, що одного разу вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу ", – з іронією написала Делі.

Окрім цього, Аделіна саркастично звернулася до редакторів "Холостяка". Насамперед дівчина "подякувала" їм за те, що вони випустили в ефір момент, де Алекс поставив дівчині дуже дивне питання.

"Дякую шоу, що залишили момент, де він (Алекс Топольський — ред.) запитав у мене: "Чому ти так одягнена?". Це було максимально дивне питання, настільки незручне, що, мабуть, його навіть незручно було пустити в кадр. Дуже хотілося запитати, чому він в одному костюмі другу церемонію поспіль, але я просто вихована", — додала Аделіна.

Танцівниця підсумувала, що "ця ганьба більше не варта її часу".

Скандал з учасницею 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з 6-ма дівчатами, і одну з них, мабуть, дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька також вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті у мережі почався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".