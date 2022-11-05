Залишилось за кадром: "Холостяк" Топольський втратив частину бізнесу у США

Головний герой зізнався, що зйомки шоу були для нього надскладними

Головний герой 12 сезону одного з найромантичніших телепроєктів України Алекс Топольський раніше підігрів інтерес до другого епізоду шоу, який вийшов на каналі СТБ у п’ятницю, 4 листопада. 33-річний чоловік пообіцяв глядачам розповісти, чому мало не зірвав зйомки випуску.

Топольський одразу заявив, що цей момент залишився за кадром. Як виявилось, зйомки цього випуску стали для нього дуже складними, а напруга просто зашкалювала.

Річ у тім, що того дня головний холостяк країни у 2021 році (тоді проходили зйомки нового 12 сезону) дізнався, що втратив частину свого бізнесу в США, де Алекс Топольський вже 10 років живе і працює.

"Мало не зірвав весь знімальний процес…", — поділився чоловік зі своїми шанувальниками у сторіс-Інстаграму.

Нагадаємо, що Алекс Топольський є засновником магазину, який продає "революційний" пристрій для санітизування, а також займається продажем елітної нерухомості в Маямі, де він і проживає. Крім цього, Алекс займається моделінгом і знімається в кіно.

Скандал з учасницею 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з 6-ма дівчатами, і одну з них, мабуть, дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".