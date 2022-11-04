"Було на межі якоїсь трагедії": новий "Холостяк" розповів, що мало не зірвав зйомки шоу

Топольський поділився з шанувальниками своїм зізнанням

Головний герой нового 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", 33-річний Алекс Топольський розповів своїм фоловерам, що мало не зірвав зйомки другого епізоду, яке вийде вже цієї п'ятниці на телеканалі ТЕТ о 19:00 за Києвом.

Чоловік виклав пост в Інстаграмі, в якому написав, що сезон на цьому етапі могло закінчитись трагедією.

"Для мене це були одні з найскладніших зйомок. Одночасно у моєму житті за проєктом і на ньому відбувалися досить напружені події. Якоїсь миті я навіть мало не зірвав зйомки! Це було на межі якоїсь трагедії", — зізнався "холостяк". Що саме сталося, Топольський пообіцяв розповісти пізніше. Морально складний для головного героя проєкту момент організатори не будуть показувати в ефірі.

За словами чоловіка, впоратись з усім йому допомогло спілкування з учасницями шоу. А також Алекс Топольський підігрів інтерес глядачів до другого випуску, заявивши, що в ньому він зустрінеться з дуже дорогими для нього людьми.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".