Рус

Холостяка Алекса Топольського запідозрили в обмані: хто і як "заплутав" учасниць

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Холостяк Алекс Топольський Новина оновлена 01 листопада 2022, 11:58
Холостяк Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Хлопчик, який представився сином героя "Холостяка", дуже нагадує сина одного українського ведучого

Прем’єра реаліті "Холостяк", яка відбулася минулої п’ятниці, розкрила багато інформації про головного героя та учасниць. Несподівано в американського бізнесмена українського походження Алекса Топольського з’явився син, хоча у першому випуску сказали, що одруженим чоловік ніколи не був.

Як повідомляє "Телеграф", в ефірі програми було показано хлопчика, який назвав Алекса своїм татом. Проте дитина дуже схожа на сина Владислава відомого українського теле- й радіоведучого, інтерв’юера і ютубера Слави Дьоміна. На це вказують скріни шоу та фотографії із соцмереж Дьоміна.

Так, Дьомін неодноразово публічно говорив про те, що товаришує з Алексом, і навіть публікував знімок у компанії з мамою холостяка. 12-річний Владислав – син Дьоміна від першого шлюбу з дружиною Ксенією. Хлопчик часто з’являється у соцмережах зіркового тата. Крім того, разом із Владом Слава веде проєкт у Youtube "Дьомін +1" про подорожі з дитиною.

Чи пішли організатори на такий прийом з "сином", щоб перевірити учасниць, чи Алекс доводиться Владу хрещеним татом, поки що невідомо.

Син холостяка Алекса Топольського
Хлопчик, який назвався сином холостяка. Скріншот
Слава Дьомін із сином Владиславом
Слава Дьомін із сином Владиславом. Фото: instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін із сином Владиславом та колишньою дружиною Ксенією
Слава Дьомін з ексдружиною та сином. Фото: instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін із Алексом Топольським та його мамою
Слава Дьомін із Алексом Топольським та його мамою. Скріншот

Нагадаємо, в ефірі першого випуску "Холостяка-12" одна з дівчат отримала привілей подивитися ролик із кимось із близького оточення Топольського, тоді й продемонстрували відеозвернення хлопчика. Він розповів, що рідко бачиться з батьком, бо мешкають у різних країнах. А ще зазначив, що обоє захоплюються спортом.

Додамо, що кілька учасниць цього сезону мають дітей, про що героїні прямо заявили на вечірці-знайомстві. Наприклад, нутриціолог Анастасія — мати сина та доньки, перша дитина з’явилася у неї, коли їй було 16 років.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Григорій Решетник відповів на критику, чому творці проєкту пішли на український дубляж "Холостяка".

Теги:
#Син #Холостяк #Слава Дьомін