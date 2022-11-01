Холостяка Алекса Топольського запідозрили в обмані: хто і як "заплутав" учасниць

Хлопчик, який представився сином героя "Холостяка", дуже нагадує сина одного українського ведучого

Прем’єра реаліті "Холостяк", яка відбулася минулої п’ятниці, розкрила багато інформації про головного героя та учасниць. Несподівано в американського бізнесмена українського походження Алекса Топольського з’явився син, хоча у першому випуску сказали, що одруженим чоловік ніколи не був.

Як повідомляє "Телеграф", в ефірі програми було показано хлопчика, який назвав Алекса своїм татом. Проте дитина дуже схожа на сина Владислава відомого українського теле- й радіоведучого, інтерв’юера і ютубера Слави Дьоміна. На це вказують скріни шоу та фотографії із соцмереж Дьоміна.

Так, Дьомін неодноразово публічно говорив про те, що товаришує з Алексом, і навіть публікував знімок у компанії з мамою холостяка. 12-річний Владислав – син Дьоміна від першого шлюбу з дружиною Ксенією. Хлопчик часто з’являється у соцмережах зіркового тата. Крім того, разом із Владом Слава веде проєкт у Youtube "Дьомін +1" про подорожі з дитиною.

Чи пішли організатори на такий прийом з "сином", щоб перевірити учасниць, чи Алекс доводиться Владу хрещеним татом, поки що невідомо.

Хлопчик, який назвався сином холостяка. Скріншот

Слава Дьомін із сином Владиславом. Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з ексдружиною та сином. Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін із Алексом Топольським та його мамою. Скріншот

Нагадаємо, в ефірі першого випуску "Холостяка-12" одна з дівчат отримала привілей подивитися ролик із кимось із близького оточення Топольського, тоді й продемонстрували відеозвернення хлопчика. Він розповів, що рідко бачиться з батьком, бо мешкають у різних країнах. А ще зазначив, що обоє захоплюються спортом.

Додамо, що кілька учасниць цього сезону мають дітей, про що героїні прямо заявили на вечірці-знайомстві. Наприклад, нутриціолог Анастасія — мати сина та доньки, перша дитина з’явилася у неї, коли їй було 16 років.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті в мережі розпочався хейт через озвучення програми. Григорій Решетник відповів на критику, чому творці проєкту пішли на український дубляж "Холостяка".