Холостяка Алекса Топольского заподозрили в обмане: кто и как "запутал" участниц

Мальчик, который представился сыном героя "Холостяка", очень напоминает сына одного украинского ведущего

Премьера реалити "Холостяк", которая состоялась в минувшую пятницу, раскрыла много информации о главном герое и участницах. Неожиданно у американского бизнесмена украинского происхождения Алекса Топольского объявился сын, хотя в первом выпуске сказали о том, что женат мужчина никогда не был.

Как сообщает "Телеграф", в эфире программы был показан мальчик, который назвал Алекса своим папой. Однако ребенок очень схож с сыном Владиславом известного украинского теле- и радиоведущего, интервьюера и ютубера Славы Демина. На это указывают скрины шоу и фотографии из соцсетей Демина.

Так, Демин неоднократно публично говорил о том, что дружит с Алексом, и даже публиковал снимок в компании с мамой холостяка. 12-летний Владислав – сын Демина от первого брака с супругой Ксенией. Мальчик часто появляется в соцсетях звездного папы. Кроме того, вместе с Владом Слава ведет проект в Youtube "Демин +1" о путешествиях с ребенком.

Пошли ли организаторы на такую уловку с "сыном", чтобы проверить участниц, или Алекс приходится Владу крестным папой, пока что неизвестно.

Мальчик, который назвался сыном холостяка. Скриншот

Слава Демин с сыном Владиславом. Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Демин с экс-супругой и сыном. Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Демин с Алексом Топольским и его мамой. Скриншот

Напомним, в эфире первого выпуска "Холостяка-12" одна из девушек получила привилегию посмотреть ролик с кем-то из близкого окружения Топольского, тогда и продемонстрировали видеообращение мальчика. Он рассказал, что редко видится с отцом, так как живут в разных странах. А еще отметил, что оба увлекаются спортом.

Добавим, что у нескольких участниц этого сезона есть дети, о чем героини прямо заявили на вечеринке-знакомстве. К примеру, нутрициолог Анастасия — мама сына и дочки, первый ребенок появился у нее, когда ей было 16 лет.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучки программы. Григорий Решетник ответил на критику о том, почему создатели проекта пошли на украинский дубляж "Холостяка".