Холостяка Алекса Топольского заподозрили в обмане: кто и как "запутал" участниц
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Мальчик, который представился сыном героя "Холостяка", очень напоминает сына одного украинского ведущего
Премьера реалити "Холостяк", которая состоялась в минувшую пятницу, раскрыла много информации о главном герое и участницах. Неожиданно у американского бизнесмена украинского происхождения Алекса Топольского объявился сын, хотя в первом выпуске сказали о том, что женат мужчина никогда не был.
Как сообщает "Телеграф", в эфире программы был показан мальчик, который назвал Алекса своим папой. Однако ребенок очень схож с сыном Владиславом известного украинского теле- и радиоведущего, интервьюера и ютубера Славы Демина. На это указывают скрины шоу и фотографии из соцсетей Демина.
Так, Демин неоднократно публично говорил о том, что дружит с Алексом, и даже публиковал снимок в компании с мамой холостяка. 12-летний Владислав – сын Демина от первого брака с супругой Ксенией. Мальчик часто появляется в соцсетях звездного папы. Кроме того, вместе с Владом Слава ведет проект в Youtube "Демин +1" о путешествиях с ребенком.
Пошли ли организаторы на такую уловку с "сыном", чтобы проверить участниц, или Алекс приходится Владу крестным папой, пока что неизвестно.
Напомним, в эфире первого выпуска "Холостяка-12" одна из девушек получила привилегию посмотреть ролик с кем-то из близкого окружения Топольского, тогда и продемонстрировали видеообращение мальчика. Он рассказал, что редко видится с отцом, так как живут в разных странах. А еще отметил, что оба увлекаются спортом.
Добавим, что у нескольких участниц этого сезона есть дети, о чем героини прямо заявили на вечеринке-знакомстве. К примеру, нутрициолог Анастасия — мама сына и дочки, первый ребенок появился у нее, когда ей было 16 лет.
Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучки программы. Григорий Решетник ответил на критику о том, почему создатели проекта пошли на украинский дубляж "Холостяка".