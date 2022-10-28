У нового "Холостяка" Топольского раскрылась семейная тайна: участницы в шоке

Оказывается, у главного героя 12 сезона есть родной сын

В пятницу, 28 октября, на телеканале СТБ стартовала премьера одного из самых романтичных телепроектов в Украине — "Холостяк". В новом 12 сезоне главным героем шоу стал американский предприниматель украинского происхождения Алекс Топольський.

В первом выпуске мужчина знакомится со всеми участницами сезона. Некоторые девушки пришли на проект уже будучи матерями одного и двух детей. И, как оказалось, сам Алекс Топольский имеет подобную историю — впервые за всю историю "Холостяка" главный герой оказался отцом.

Это стало известно, когда одна из девушек получила привилегию посмотреть ролик з одним из близких людей Топольского. Несмотря на то, что мужчина не был женат, у него были серьезные отношения с девушкой из Украины. Возможно именно от этого союза у Алекса появился сын. Сейчас мальчику 7-8 лет.

После новости об отцовстве "холостяка" все девушки долго приходили в себя, однако все же смирились с этой мыслью.

Напомним, что большинство поклонников раскритиковали первый выпуск проекта "Холостяк". Дело в том, что дата "Холостяка" с Топольским неоднократно переносилась: сначала с весны на неопределенный срок из-за обстановки в стране, а после анонса о выходе осенью создатели объявили о паузе по "техническим причинам". Более вероятно, что в это время происходил дубляж выпусков на украинский язык, ведь многие участницы, да и сам главный герой — русскоговорящие. Именно дубляж на украинский язык вызвал споры в сети среди зрителей "Холостяка".