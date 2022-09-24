Львовский бизнесмен из Америки готов отправиться на поиски любви: дата выхода "Холостяк-12" с Алексом Топольским

Создатели шоу интригуют зрителей и обещают кардинально новые повороты и решения в 12 сезоне.

Уже в пятницу, 30 сентября, состоится премьера наверняка самого долгожданного сезона романтического шоу "Холостяк-12", а все из-за того, что дату его премьеры, а первоначально это был март, изменила война, которую на территории Украины развязала россия. Несмотря на это, телеканал СТБ решил порадовать своих зрителей и выпустить в эфир романтическое реалити-шоу.

Дата выхода шоу Холостяк-12

Первый премьерный выпуск 12 сезона самого романтического шоу о любви состоится 30 сентября в 19:00 на телеканале СТБ. А проводить нового Холостяка через все шоу и помогать ему найти свою даму сердца будет бессменный ведущий проекта — Григорий Решетник.

"Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью!" — говорится в анонсе шоу.

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Что известно о новом холостяке

Главным героем 12 сезона шоу стал американский актер украинского происхождения — Алекс Топольський. Мужчина построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. В Штатах он сумел он построить успешный бизнес, и в Майами занимается недвижимостью, однако любовь Алек решил искать именно на родине. Также помимо недвижимости, Холостяк занимается моделингом и снимается в кино.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф, Алекс присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинским женщинам, вынужденным временно уехать за границу ради безопасности детей.

Стоит отметить, что в новый сезон Топольский принес несколько нововведений, о которых зрители узнают уже в первом выпуске. К примеру, девушки, которые впечатлят холостяка, получат подарки уже на первой встрече, а также претендентки на сердце главного героя будут получать не только красные розы. В шоу появится еще три цвета роз: белые, розовые и желтые.

Напомним, что в июне 2022 года поклонников популярного романтического проекта "Холостяк" повергла в шок новость о расставании участников 11 сезона — Анны Богдан и Михаила Заливако.