Львівський бізнесмен з Америки готовий вирушити на пошуки кохання: дата виходу "Холостяк-12" з Алексом Топольським

Творці шоу інтригують глядачів та обіцяють кардинально нові повороти та рішення у 12 сезоні.

Вже у п’ятницю, 30 вересня, відбудеться прем’єра напевно найочікуванішого сезону романтичного шоу " Холостяк-12 ", а все через те, що дату його прем’єри, а спочатку це був березень, змінила війна, яку на території України розв’язала росія. Попри це, телеканал СТБ вирішив порадувати своїх глядачів та випустити в ефір романтичне реаліті-шоу.

Дата виходу шоу Холостяк-12

Перший прем’єрний випуск 12 сезону найромантичнішого шоу про кохання відбудеться 30 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ. А проводити нового Холостяка через усі шоу та допомагати йому знайти свою даму серця буде беззмінний ведучий проєкту — Григорій Решетник.

"Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям!" — йдеться в анонсі шоу.

Також про всі головні новини про проєкт "Холостяк" ви зможете дізнатись на сайті " Телеграф "!

Що відомо про новий холостяк

Головним героєм 12-го сезону шоу став американський актор українського походження — Алекс Топольський. Чоловік збудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. У Штатах він зумів побудувати успішний бізнес, і в Майамі займається нерухомістю, проте любов Алек вирішив шукати саме на батьківщині. Також крім нерухомості, Холостяк займається моделінгом і знімається в кіно.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення рф Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, змушеним тимчасово виїхати за кордон заради безпеки дітей.

Варто зазначити, що нового сезону Топольський приніс кілька нововведень, про які глядачі дізнаються вже в першому випуску. Наприклад, дівчата, які вразять холостяка, отримають подарунки вже на першій зустрічі, а також претендентки на серце головного героя отримуватимуть не лише червоні троянди. У шоу з’явиться ще три кольори троянд: білі, рожеві та жовті.

Нагадаємо, що в червні 2022 року шанувальників популярного романтичного проєкту "Холостяк" шокувала новина про розставання учасників 11 сезону — Ганни Богдан та Михайла Заливака.